Олів'є "по-сільськи": для його приготування не доведеться купувати продукти (відео)
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Такий Олів'є не вимагає зайвих витрат і виходить смачніше
Класичне Олів’є має всім знайомий смак. Пропонуємо приготувати незвичну варіацію салату — "по-сільськи". Для нього вам знадобиться майонез. До речі, ми розповідали, як приготувати його вдома.
Рецептом салату поділились на ютуб-каналі "Моє подвір’я". Його особливість у тому, що для салату не потрібно нічого купувати, адже всі продукти — з домашньої заготівлі. Звісно, якщо у вас немає, наприклад, консервованої моркви, її можна замінити на звичайну відварену. Завдяки ж покращенням, таким як смажена картопля замість відвареної та справжнє тушковане м’ясо замість ковбаси, салат стає смачнішим.
Інгредієнти:
- квашені огірки — 2 шт
- консервована морква — 2 шт
- картопля — 3 шт
- домашній майонез — до смаку
- зелена цибуля — до смаку
- тушонка (будь-яка зі шматочками м’яса)
- консервований горошок
- яйця — 4 шт
Спосіб приготування:
- Картоплю чистимо, нарізаємо та обсмажуємо на олії. Відставляємо, щоб вона охолола.
- Яйця відварюємо. Коли охолонуть, чистимо їх від шкаралупи.
- Яйця та зелену цибулю нарізаємо. Тушонку розтоплюємо, щоб видалити жир та бульйон. Шматочки м’яса дрібно кришимо.
- Огірки та моркву нарізаємо пластинками, пластинки вже кришимо на кубики. Перекладаємо все у велику миску.
- До смаку додаємо сіль та перець. Заправляємо майонезом та перемішуємо.
Салат виходить смачним та ситним — це, без сумніву, цікава варіація звичної страви. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві деруни.