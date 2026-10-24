Впервые часы перевели из-за войны. Когда Украина переходит на зимнее время

Почему государства передвигали стрелки во время мировых войн и нефтяного кризиса

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Еще во время Первой мировой войны перевод часов стал инструментом военной экономики. Государства меняли время, чтобы экономить топливо и электроэнергию и поддерживать работу военных производств. Во Вторую мировую смену времени использовали также как инструмент оккупационной политики.

"Телеграф" исследовал, как переход на сезонное время в истории был связан с войнами. Проанализировать тему помог ИИ ChatGPT.

Первая мировая: час света для нужд войны

В апреле 1916 года Германия перевела часы в час вперед. По данным Timeanddate, именно она первой в Европе ввела летнее время в его современном виде. Цель была практической: уменьшить расход топлива и электроэнергии во время войны. Благодаря переводу часов люди могли дольше пользоваться естественным освещением вместо искусственного.

Через несколько недель примеру Германии последовали Великобритания, Франция, Италия и другие страны. Перевод стрелок распространился по Европе как один из способов приспособить повседневную жизнь и производство к нуждам военной экономики.

США приняли закон о летнем времени 19 марта 1918 года. По материалам Библиотеки Конгресса США, дополнительное естественное освещение должно было поддержать военные производства и помочь сэкономить топливо. В обоих случаях замысел был одинаков: эффективнее использовать светлую часть суток, оставляя энергоресурсы для ведения войны.

Вторая мировая: американский War Time и смена времени в оккупированных Нидерландах

Во время Второй мировой войны США снова сменили время, чтобы экономить ресурсы. В феврале 1942 года страна ввела непрерывное летнее время на весь период войны. В Министерстве обороны США этот режим называли War Time – "военное время".

Решения объясняли потребностью экономить топливо и поддерживать национальную оборону. Часы перевели вперед, и стрелки больше не возвращали назад по сезону. Общенациональное "военное время" в США завершилось в сентябре 1945 года.

Другой пример – оккупированные Нидерланды. Нацистская Германия изменила там местное время сразу на 1 час 40 минут, фактически переведя страну на центральноевропейское время. Смена показателей часов стала частью установления нового порядка оккупационными властями.

Нефтяной кризис: почему США вернулись к круглогодичному летнему времени

В следующий раз США попытались экономить энергию благодаря летнему времени после войны Судного дня 1973 года. Тогда арабские страны – члены ОПЕК ввели нефтяное эмбарго против Штатов. Дефицит горючего заставил американские власти искать способы сократить энергопотребление, в частности изменить время.

15 декабря 1973 года президент Ричард Никсон подписал закон о круглогодичном летнем времени. В заявлении, опубликованном American Presidency Project, он предполагал, что зимой это позволит ежедневно экономить эквивалент 150 тысяч баррелей нефти.

Эксперимент начался 6 января 1974 года. Как пишет National Geographic, он вызвал споры: утро стало темнее, а родители беспокоились о безопасности детей, которые шли в школу.

В ближайшую ночь Украина переходит на зимнее время

Переход на зимнее/летнее время в современном мире не связан с войнами. Основная цель сезонной смены времени – лучше адаптировать распорядок дня людей к естественному циклу света и темноты.

Украина переходит на зимнее время в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года. В 04:00 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад – на 03:00.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал закон об отмене перевода стрелок. Еще в 2024 году Верховная Рада приняла законопроект об отмене сезонного времени.