Стыд и срам. Какие купальники запрещали носить в СССР и кто решался их надеть (фото)

Современным модницам такое и не снилось

Во время СССР существовало немало запретов и табу особенно в вопросах одежды, кино или литературы. Чуть ли самой большой "цензуре" подвергались женские купальники.

"Телеграф" расскажет, какие купальники считали неприличными в СССР и кто решался их надеть. Заметим, что в советское время в свободной продаже купальников не было.

Обычно такие вещи женщины шили или собственноручно, покупая ткань, или получали в качестве подарка из-за границы во время командировок мужчин и т.д. В основном эти купальники были закрытые и несуразные. Ткань полностью закрывала живот и спину, ягодицы, а иногда даже часть бедра. Декольте у большинства купальников было не глубокое, так сказать, скромное.

Купальники в СССР

Купальник в СССР

Какие купальники носили женщины в СССР

Если же говорить о купальниках, которые в СССР считали непристойными, то это почти все современные модели. То есть купальники на тонких бретельках, едва прикрывающих грудь и ягодицы. Любое бикини в СССР считалось "стыдом и срамом". Более того, женщин, которые решались такое надеть, приравнивали к девушкам легкого поведения.

Купальник в СССР

Однако с течением времени, ближе к 80-м, многие советские актрисы решались одевать бикини. Тем самым они оказывались на первых страницах газет и журналов, подогревая интерес аудитории к себе. Но обычные женщины долго ходили в закрытых купальниках, иногда решаясь открыть спину или немного живота.

Запрещенные купальники в СССР

Какие купальники нельзя было носить в СССР

Какие купальники нельзя было носить в СССР

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