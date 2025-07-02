Красотой и не пахло. Для чего солдаты в СССР затачивали бляхи на ремне

Для этого не требовалось даже инструментов

Советская армия приучила солдат одевать поясной ремень с бляхой. Он был не просто элементом формы, а настоящим многофункциональным инструментом.

О малоизвестных и неофициальных способах его использования рассказал автор YouTube-канала "Историк".

Советский ремень – из чего состоял

Первоначально ремень использовался согласно уставу: поверх бушлата, шинели или кителя. К нему крепились фляги, гранаты, штык-нож, лопатка, итоги и другие элементы снаряжения. А чтобы пояс не спадал под тяжестью экипировки, его поддерживали плечевые лямки.

"В полевых условиях на него крепились сумки для гранат, итоги для автоматных и пулеметных магазинов, фляга, штык-нож, саперная лопатка…" – уточняет автор.

Когда появились ремни

Эти ремни появились еще в 1938 году. В 1969 году их оснастили жестью защитного цвета. Золотые латунные варианты нуждались в постоянном уходе — их каждый день натирали пастой Гои до блеска.

"Латунные жести нужно было ежедневно чистить до блеска… Если же жесть была не начищена, то солдат получал наряд на работы", — вспоминает историк.

Ремень с жестью СССР

И именно "заточенные" бляхи стали своеобразным феноменом армейского быта. По словам автора, солдаты превращали их в импровизированный нож. Такой нож помогал открывать консервы, резать подшивку подкомерника или даже служил для самообороны.

Как затачивали бляхи

Самое интересное, что для этого не нужно было даже инструментов – достаточно было бордюра или куска кирпича.

"Поскольку латунь – это довольно мягкий металл, то для того, чтобы заточить противень, не нужен был даже напильник. Она легко затачивалась о бордюр или кирпич", — объясняет блоггер.

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