Работа в поле и стирка руками – не отдых: как люди проводили выходные в СССР

Сейчас все изменилось

В Советском Союзе выходные были не столько временем для отдыха, сколько еще одним случаем "успеть сделать все". Для многих это были дни напряженного бытового труда, особенно в семьях рабочих.

"Телеграф" расскажет, как проводили выходные люди в СРС. Чем они занимались два дня?

Бытовой график выходного дня

После завтрака семьи часто отправлялись на дачи или огороды. Там работали почти весь день: пололи сорняки, копали землю, собирали урожай, сапали картошку или сажали рассаду. Работа продолжалась до обеда или дольше, пока позволяла погода и силы.

Работы в поле в СССР

Остальные оставались в городе, чтобы решить бытовые дела. Одним из самых распространенных занятий было стояние в длиннющих очередях за продуктами или дефицитными товарами. Люди шли в несколько магазинов подряд, обменивались информацией, где "выбросили". Часто ходили по целым семьям — чтобы занять очередь или подстраховать друг друга.

Очереди СССР

Во второй половине дня женщины стирали вещи вручную, вывешивали белье на веревке во дворе, гладили, мыли полы, убирали кухню. Это была своеобразная генеральная репетиция перед следующей рабочей неделей.

Стирка в СССР

Мужчины тем временем чинили машины – если имели. Залезали под "Жигули" или "Москвич", крутили гайки, что-то смазывали, проверяли. У кого не было авто — занимались домашними делами: чинили кран, прибивали полочку, снимали старые обои или окрашивали двери.

Ремонт машины СССР

Вечер без отдыха

Вечер проходил тихо: просмотр телевизора (одного-двух каналов), подготовка детей к школе, чтение книги. Но именно на ужин многие семьи позволяли себе маленький праздник – вкусные домашние пирожки, салат "Оливье" или даже колбасу, если удалось достать. Это был момент, когда хотелось хоть чуть-чуть пожить, как партийная элита — позволить себе что-то особенное, хоть раз в неделю.

Еда в СССР

Как мы проводим выходные сегодня

Сегодня все изменилось. Люди ценят свое время, берегут силы, любят себя. Выходные все чаще становятся временем для семьи: прогулки, общие завтраки, встречи с друзьями, поездки. То, что когда-то было роскошью, теперь норма заботы о себе.

Ранее "Телеграф" писал, как в СССР проводили день состоятельные люди.