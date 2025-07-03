Остальные доедали объедки? Как в СССР проводили день состоятельные люди

Жизнь мещанина отличалась от простого рабочего завода

Пока советские граждане часами ждали в очередях за хлебом и мясом, а в магазинах были полые полки, партийная элита жила совсем другой жизнью. Как они жили?

"Телеграф" с помощью искусственного интеллекта воспроизвел типичный день зажиточного советского "предпринимателя" 1989 года — директора крупного государственного завода. Расскажем, какой был его день

Пробуждение в роскошном особняке

День начинается в 6:00 в двухэтажном доме в элитном районе, где каждая комната больше типичной советской квартиры. Пока соседи-рабочие ютятся в коммуналках, хозяин наслаждается простором и тишиной.

Правительственные дачи. На фото вероятнее дом Хрущева.

Завтрак с дефицитными продуктами

В столовой на кухне в 7:00 собирается вся состоятельная семья для завтрака. На столе – настоящий кофе, импортное масло, колбаса из "закрытого распределителя" и фрукты, которых не увидишь в обычных магазинах. Все это стоит копейки благодаря спецснабжению, недоступному простым смертным.

Икра в СССР

Поездка на служебном автомобиле

Личный водитель подает к дому состоятельного хозяина черную "Волгу" — машину, о которой миллионы советских людей могут только мечтать. В то время как рабочие толкаются в переполненном общественном транспорте, привилегированный пассажир смотрит на них из тонированных окон.

"Кабинетная работа"

Рабочий день начинался в 9 утра – не так, как у обычных рабочих завода. Просторный кабинет с импортной мебелью, бар с коньяком и папиросами. Вместо настоящей работы – прием "подарков" от подчиненных, понимающих, что без взятки карьеры не сделаешь.

Обед в закрытом ресторане

Обед обычно был с 12:00 до 15:00. Это было заведение, куда обычных людей не пускают даже с деньгами. Подавали такие кушанья, о которых советские домохозяйки читают разве что в кулинарных книгах. Красная икра, осетрина, импортные вина – все за государственные копейки. Что ели в ресторанах богачи – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Обед в СССР

"Деловые встречи"

Распределение дефицитных товаров среди "нужных людей", договоренности о взаимных услугах. Коррупционная паутина, позволяющая элите жить как в капитализме, проповедуя преимущества социализма. Это все проводилось в 15:00 до 18:00.

Жизнь в СССР. Фото — obozrevatel

Покупки в спецмагазинах

Пока работающие мамы после смены бегают по магазинам в поисках хотя бы какого-нибудь мяса, наш состоятельный герой спокойно выбирает товары из полных прилавков специальных магазинов.

Цены в СССР

Ужин и развлечения

Домашний ужин из продуктов, недоступных 99% населения, где вся семья собиралась за столом. Затем – просмотр западных фильмов на видеомагнитофоне или прослушивание запрещенных пластинок. Свобода, которую режим отнимает у народа, остается привилегией элиты.

Ужин СССР. Фото — obozrevatel

Развлечения в СССР. Фото — obozrevatel

Сон в шелковом белье

День заканчивается на дорогой импортной постели, пока миллионы сограждан засыпают, мечтая о лучшей жизни и не подозревая, насколько лучше она могла бы быть без этой лицемерной системы.

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