Всемирный день поцелуя: милые открытки и картинки, чтобы отправить любимому человеку 6 июля

В этот день порадуйте своего близкого милой открыткой

Всемирный день поцелуя отмечают уже более века 6 июля. Хотя в Украине этот праздник еще не стал по-настоящему популярным, его цель достойна интереса. В этом году он выпадает на воскресенье.

День поцелуя был создан, чтобы отметить это приятное занятие и его значение в культурах разных народов. По одной из версий, идея праздника впервые появился в Британии в конце XIX века и принадлежит она британскому дантисту. Он рассуждал просто: чем больше люди целуются, тем больше внимания уделяют гигиене полости рта — а значит, и чаще заглядывают к стоматологу. В 2006 году День поцелуя был официально признан ООН и получил статус международного.

Главная традиция праздника — обмен поцелуями, и необязательно романтическими. В этот день приветствуются дружеские поцелуи в щеку, галантные поцелуи руки и даже просто теплые семейные объятия. В честь чувственного и трогательного праздника "Телеграф" сделал подборку ярких открыток и картинок, которые вы можете использовать в качестве поздравлений близких в соцсетях и мессенджерах.

С Днем поцелуя 2025: открытки и картинки

Ранее мы писали, когда отмечается День молодежи в Украине. Главное — не перепутать с российской датой.