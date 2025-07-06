Всесвітній день поцілунку: милі листівки і картинки, щоб відправити коханій людині 6 липня

Цього дня порадуйте свого близького милою листівкою

Всесвітній день поцілунку відзначають уже понад століття 6 липня. Хоча в Україні це свято ще не стало по-справжньому популярним, його мета варта інтересу. Цього року воно випадає на неділю.

День поцілунку було створено, щоб відзначити це приємне заняття та його значення у культурах різних народів. За однією з версій, ідея свята вперше з’явилася у Британії наприкінці XIX століття і належить вона британському дантисту. Він міркував просто: чим більше люди цілуються, тим більше уваги приділяють гігієні ротової порожнини — а значить, і частіше заглядають до стоматолога. У 2006 році День поцілунку був офіційно визнаний ООН і набув статусу міжнародного.

Головна традиція свята — обмін поцілунками та необов’язково романтичними. Цього дня вітаються дружні поцілунки у щоку, галантні поцілунки руки та навіть просто теплі сімейні обійми. На честь чуттєвого та зворушливого свята "Телеграф" зробив добірку яскравих листівок та картинок, які ви можете використати як привітання близьких у соцмережах та месенджерах.

З Днем поцілунку 2025: листівки та картинки

Раніше ми писали, коли відзначається День молоді в Україні. Головне — не переплутати із російською датою.