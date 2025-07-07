Необычный творожный десерт: готовим килограмм вкусноты без выпечки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Легкий, воздушный и невероятно вкусный десерт
Творог является довольно популярным продуктом среди украинских хозяек, ведь из него можно приготовить столько вкусных блюд! Из творога готовят запеканки, жарят сырники или делают соленые намазки.
А если с продуктом минимум мрака, то ему вообще цены нет! Рецептом такого десерта мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "mil alexx".
Как приготовить творожный десерт
Ингредиенты:
- творог (жирный) – 700 г;
- банка консервированных ананасов – 400 г;
- желатин 25 г+100 г воды;
- подсластитель (сахар или стевия) – 4-5 ст. л.;
- форма – пачка из-под молока на 1 л;
Способ приготовления:
1.Залить желатин холодной водой и оставить набухать.
2.Добавить в сыр сок из ананасов, заменитель сахара или сахар и взбить в однородную массу блендером – на этом этапе можно попробовать на вкус и отрегулировать.
3.Добавить нарезанные кусочки ананаса и все перемешать.
4. Набухший желатин растопить в микроволновке (за 15-25 секунд).
5.Перелить в творог и перемешать.
6.Перелить массу в любую удобную форму и поставить в холодильник.
7. Оставить на 20-30 минут, можно нарезать и пробовать.