Незвичайний сирний десерт: готуємо кілограм смакоти без випічки (відео)
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Легкий, повітряний та неймовірно смачний десерт
Кисломолочний сир є досить популярним продуктом серед українських господинь, адже з нього можна приготувати стільки смачних страв! З сиру готують запіканки, смажать сирники чи роблять солоні намазки.
А якщо з продуктом мінімум мороки, то йому взагалі ціни немає! Рецептом саме такого десерту ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "mil alexx".
Як приготувати сирний десерт
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (жирний) – 700 г;
- банка консервованих ананасів – 400 г;
- желатин 25 г +100 г води;
- підсолоджувач (цукор або стевія) – 4-5 ст. л.;
- форма – пачка з-під молока на 1 л;
Спосіб приготування:
1.Залити желатин холодною водою і залишити набухати.
2.Тим часом додати до сиру сік з ананасів, замінник цукру чи цукор і збити в однорідну масу блендером – на цьому етапі можна спробувати на смак і відрегулювати.
3.Додати нарізані шматочки ананаса та все перемішати.
4.Желатин, який набух, розтопити у мікрохвильовці (за 15-25 секунд).
5.Перелити до сиру й вимішати.
6.Перелити масу в будь-яку зручну форму й поставити в холодильник.
7.Залишити на 20-30 хвилин, можна нарізати та куштувати.