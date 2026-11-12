Как теперь это развидеть? Зачем на рюкзаках нужны загадочные ромбы с прорезями (фото)

Этот элемент пришел на городские модели из туристических и тактических рюкзаков

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Ромбовидная нашивка на рюкзаке позволяет закреплять вещи снаружи. В ее прорези можно продеть шнурок и привязать легкое снаряжение, которое удобно держать под рукой.

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Магазин сумочной фурнитуры Stabitex объясняет, что такую нашивку называют Lash Tab, лапкой на рюкзаке или накладкой для привязывания. Она также известна как pig nose – "свиной пятачок". Среди вариантов есть цветные нашивки из ПВХ.

На городских рюкзаках ромбовидная нашивка может быть и декоративной Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Чтобы воспользоваться креплением, проденьте шнур через один прорез, заведите под перемычку нашивки и выведите через второй. Свободными концами привяжите нужную вещь и завяжите узел – так шнур соединит ее с накладкой. Снаружи можно закрепить небольшое оборудование или легкий спортивный инвентарь.

На нашивке можно подвесить и обувь за шнурки: во время переноски она будет проветриваться и просыхать. К ромбу также крепят багажную бирку, светоотражающие элементы или ленту, которая помогает быть заметнее на дороге. На городских рюкзаках нашивка выполняет и декоративную функцию.

Как сообщал "Телеграф", сеточки для волос удерживали пряди и помогали дольше сохранять укладки в течение дня. Это лишь функциональная параллель: сеточка поддерживает прическу, а ромбовидная нашивка позволяет прикрепить легкие вещи к рюкзаку.