Не ешьте эти овощи и фрукты из города, чтобы не навредить себе. При чем здесь солнце

Лучше употреблять в пищу те продукты, которые выращивались в правильных условиях

Летняя жара – сезон свежих овощей и фруктов. Однако не стоит покупать или потреблять продукты, долго пролежавшие на солнце, ведь они могут потерять не только полезные свойства, но и представлять угрозу здоровью.

"Телеграф" расскажет, почему овощи и фрукты, лежавшие на солнце опасны для потребления. А также чего следует избегать.

Следует отметить, что под влиянием прямых солнечных лучей в овощах и фруктах могут активно размножаться бактерии, особенно если их поверхность уже имеет механические повреждения. Это касается, в частности, персиков, томатов, клубники, арбузов, кабачков и других нежных плодов.

Кроме того, длительное пребывание под ультрафиолетом способствует разрушению витаминов, особенно витамина C. Вместо ожидаемой пользы организм получает минимум питательных веществ и максимум риска. В некоторых овощах (например, картофеля) под воздействием света может даже образовываться соланин – токсическое вещество, вызывающее отравление. Мы об этом уже рассказывали, поэтому вы можете прочитать эту информацию в материале "Телеграфа" по ссылке.

Опасные фрукты и овощи

Следует выбирать овощи и фрукты, которые хранились в тени или прохладе, а также тщательно мыть перед употреблением. Купите продукты на проверенных рынках, где соблюдаются условия хранения. Откажитесь от овощей и фруктов, которые выглядят безжизненными, имеют трещины, пятна или подозрительный запах.

Ранее "Телеграф" писал, какой овощ может вызвать неприятный запах.