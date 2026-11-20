Выступление, перед которым задержали подозреваемых, пришлось отменить

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Рэпер Kyivstoner после отъезда из Украины живёт в США. Предполагаемый мотив покушения на него в Польше – обвинения в помощи с поставками дронов для атак на Подмосковье, которые он отверг. В Дании полиция сорвала ещё одно предполагаемое покушение 25 сентября 2026 года.

О задержании двух граждан Дании незадолго до концерта сообщил Reuters, со ссылкой на сведения датской телерадиокомпании DR с судебного заседания. По версии следствия, мужчин могли завербовать российские спецслужбы для убийства музыканта.

Что произошло перед концертом в Дании

Подозреваемые находились в автомобиле, где полицейские обнаружили несколько единиц оружия. В суде оба мужчины отрицали, что совершили какие-либо правонарушения.

К моменту публикации о датском расследовании под стражей находились четыре человека. Двоим из них не предъявляли обвинений в причастности к подготовке убийства рэпера.

Какое обвинение связывают с покушением в Польше

В августе польские спецслужбы и полиция сорвали подготовку покушения на Kyivstoner. В Варшаве задержали 29-летнего гражданина России, уроженца Донбасса. Его подозревают в том, что он получил заказ на убийство музыканта от российских спецслужб.

Российская сторона утверждала, что рэпер координировал доставку FPV-дронов для атак на стратегические объекты в Московской области. Именно эту версию называли предполагаемым мотивом польского эпизода. Публично озвученная версия по датскому делу касается возможной вербовки подозреваемых.

После переезда в США рэпер выпустил первый альбом на украинском языке Источник: Відкриті джерела

Почему Kyivstoner уехал из Украины и что говорил о своём решении

Киевский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный как Kyivstoner, уехал из Украины через несколько дней после начала полномасштабного вторжения вместе с женой Алиной Боул и маленьким сыном. Васильев живёт и работает в США. По словам его жены, при выезде он воспользовался паспортом гражданина США.

Алина Боул рассказала, каким паспортом рэпер воспользовался при выезде из Украины Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Я сидел пять дней в Киеве и думал, что я могу сделать и какую пользу принести, будучи на фронте. Никакой. Пойти в тероборону и петь песни? Пусть мне будет стыдно, что я уехал, чем за то, что не защитил свою семью", – рассказывал Васильев в интервью.

До вторжения Kyivstoner сотрудничал с российскими артистами, в том числе с Бастой. В сентябре 2021 года он оказался в центре скандала: в Киеве в компании двух россиян он шёпотом скандировал "Россия!". После этого активист Сергей Стерненко выпустил видео, в котором упрекнул рэпера в дружбе с россиянами.

После переезда Васильев продолжил выпускать музыку. В 2023 году он представил свой первый альбом на украинском языке – "Культура Відміни". Алина Боул также говорила, что семья помогала украинским военным и пострадавшим от войны детям.

"Мы из своего кармана помогаем военным, очень много своих вещей продали. Альберт перевёл много денег ВСУ и детям, которые остались без родителей или пострадали", – рассказала жена музыканта в интервью Анне Олицкой.

Ранее на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" публично призвали убить украинского рэпера Kyivstoner.