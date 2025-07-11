"Киевский" салат: это блюдо точно завоюет сердца ваших гостей (видео)

Этот насыщенный салат станет настоящей звездой вашего стола вместо Оливье

Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как оригинально приготовить "Оливье". Теперь делимся рецептом не худшего, а в чем даже лучшего "Киевского" салата.

Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Анна Пилипюк. Бабушкины советы". Салат яркий, аппетитный и вкусный.

Ингредиенты:

1-2 огурца

1 красный сладкий перец

200 г ветчины

150 г твердого сыра

3 яйца

1 банка кукурузы

укроп или зеленый лук

соль, перец по вкусу

1-2 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их в воде, чистим от скорлупы. Перец и огурцы моем. Огурцы, перец и яйца нарезаем соломкой. Ветчину тоже режем соломкой. Зелень моем и тщательно просушиваем. Кукурузу открываем и откидываем на дуршлаг. Когда вода стечет, перекладываем ее в миску, в которой будем замешивать салат. Смешиваем все нарезанные овощи, творог, кукурузу и зелень в одной миске. Добавляем соль, перец по вкусу и заправляем майонезом.

Осталось выложить салат в красивую тарелку и смаковать. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить салат "Мимоза".