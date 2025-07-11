"Киевский" салат: это блюдо точно завоюет сердца ваших гостей (видео)
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Этот насыщенный салат станет настоящей звездой вашего стола вместо Оливье
Праздничные салаты – это отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как оригинально приготовить "Оливье". Теперь делимся рецептом не худшего, а в чем даже лучшего "Киевского" салата.
Как его готовить, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Анна Пилипюк. Бабушкины советы". Салат яркий, аппетитный и вкусный.
Ингредиенты:
- 1-2 огурца
- 1 красный сладкий перец
- 200 г ветчины
- 150 г твердого сыра
- 3 яйца
- 1 банка кукурузы
- укроп или зеленый лук
- соль, перец по вкусу
- 1-2 ст. л. майонеза
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их в воде, чистим от скорлупы.
- Перец и огурцы моем.
- Огурцы, перец и яйца нарезаем соломкой. Ветчину тоже режем соломкой.
- Зелень моем и тщательно просушиваем.
- Кукурузу открываем и откидываем на дуршлаг. Когда вода стечет, перекладываем ее в миску, в которой будем замешивать салат.
- Смешиваем все нарезанные овощи, творог, кукурузу и зелень в одной миске. Добавляем соль, перец по вкусу и заправляем майонезом.
Осталось выложить салат в красивую тарелку и смаковать. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить салат "Мимоза".