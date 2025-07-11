"Київський" салат: ця страва точно завоює серця ваших гостей (відео)

Цей насичений салат стане справжньою зіркою вашого столу замість Олів’є

Святкові салати — це окрема сторінка кулінарії. Ми розповідали, як оригінально приготувати "Олів’є". Тепер ділимось рецептом не гіршого, а в чомусь навіть кращого "Київського" салату.

Як його готувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради". Салат яскравий, апетитний і дуже смачний.

Інгредієнти:

1-2 огірки

1 червоний солодкий перець

200 г шинки

150 г твердого сиру

3 яйця

1 банка кукурудзи

кріп або зелена цибуля

сіль, перець до смаку

1-2 ст. л. майонезу

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Охолоджуємо їх у воді, чистимо від шкаралупи. Перець та огірки миємо. З перцю видаляємо серединку разом із насінням. Огірки, перець і яйця нарізаємо соломкою. Шинку теж ріжемо соломкою. Сир натираємо на крупній тертці. Зелень миємо та ретельно просушуємо. Дрібно кришимо. Кукурудзу відкриваємо та відкидаємо на друшляк. Коли вода стече, перекладаємо її у миску, в якій будемо замішувати салат. Змішуємо всі нарізані овочі, сир, кукурудзу і зелень в одній мисці. Додаємо сіль, перець до смаку і заправляємо майонезом.

Залишилось викласти салат в красиву тарілку та смакувати. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати салат "Мімоза".