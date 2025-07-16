Идеальный яблочный пирог: для его приготовления требуется минимум усилий, а получится он вкуснее шарлотки (видео)
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Насыпной яблочный пирог покорит ваше сердце
Домашняя выпечка с яблоками — это настоящий символ наступившей осени. Если вы уже готовили сочную шарлотку, обратите внимание на следующий рецепт.
Болгарский насыпной пирог покорил сердца многих своим нежным вкусом и простотой приготовления. Готовится он из сухого сыпучего теста, чередующегося со слоями сочных яблок, поэтому это блюдо — самая настоящая мечта "лентяев" на кухне, ведь не нужно даже месить тесто для пирога. Рецептом на своем канале поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан (140 г)
- Сахар – ¾ стакана (140 г)
- Манка – 1 стакан (160 г)
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 пакетик (16 г)
- Яблоки – 1,5 кг (тертых примерно 1200 г)
- Масло сливочное – 100 г
- Корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте в миске муку, сахар, манку, разрыхлитель и ванильный сахар. Разделите смесь на 4 равные части.
- Яблоки очистите от сердцевин. Натрите на крупной терке вместе с кожурой.
- Добавьте к тертым яблокам корицу и перемешайте. Разделите яблочную массу на 3 равные части.
- Смажьте форму для выпечки маслом и выстелите пергаментом. Выкладывайте слой сухой смеси, затем слой яблок, чередуя слои до конца продуктов. Последним слоем обязательно должна быть сухая смесь.
- Сверху натрите холодное сливочное масло на крупной терке. В духовке, предварительно разогретой до 170°C, пирог будет выпекаться ровно час.
Пробовать его можно сразу — горячим, но вкуснее всего будет, если он немного прохладится. Также мы рассказывали, как без яиц и молока приготовить аппетитные тонкие блины.