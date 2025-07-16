Ідеальний яблучний пиріг: для його приготування потрібно мінімум зусиль, а вийде він смачніший за шарлотку (відео)

Насипний яблучний пиріг підкорить ваше серце

Домашня випічка з яблуками — це справжній символ осені, що наступила. Якщо ви вже готували соковиту шарлотку, зверніть увагу на наступний рецепт.

Болгарський насипний пиріг підкорив серця багатьох своїм ніжним смаком і простотою приготування. Готується він із сухого сипучого тіста, яке чергується з шарами соковитих яблук, тож ця страва — справжнісінька мрія "ледарів" на кухні, адже не треба навіть місити тісто для пирога. Рецептом на своєму каналі поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Борошно – 1 склянка (140 г)

Цукор – ¾ склянки (140 г)

Манка – 1 склянка (160 г)

Розпушувач – 2 ч. л.

Ванільний цукор – 1 пакетик (16 г)

Яблука – 1,5 кг (тертих приблизно 1200 г)

Масло вершкове – 100 г

Кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці борошно, цукор, манку, розпушувач і ванільний цукор. Розділіть суміш на 4 рівні частини. Яблука зачистіть від серцевин. Натріть на крупній тертці разом зі шкіркою. Додайте до тертих яблук корицю і перемішайте. Розділіть яблучну масу на 3 рівні частини. Змастіть форму для випікання маслом і вистеліть пергаментом. Викладайте шар сухої суміші, потім шар яблук, чергуючи шари до кінця продуктів. Останнім шаром обов’язково повинна бути бути суха суміш. Зверху натріть холодне вершкове масло на крупній тертці. У духовці, заздалегідь розігрітій до 170°C, пиріг буде випікатися рівно годину.

Куштувати його можна одразу — гарячим, та найсмачніше буде, якщо він трохи прохолоне. Також ми розповідали, як без яєць та молока приготувати апетитні тоненькі млинці.