Среди украинских подростков набирает обороты опасный тренд. Что они делают (видео)

Идея пришла из США

Среди украинских подростков набирает популярность опасный тренд. Они снимают видео для TikTok, в которых цепляются на дорожные знаки руками назад и зависают в так называемой "ангельской" позе.

В частности, такие случаи уже заметили на нескольких перекрестках Луцка. Эта идея пришла из США — впервые подобное сделал американский рэпер Канье Уэст во время выступления, когда он поднимался на тросах в небо. Фанаты рэпера со всего мира пытаются повторить это, в сети можно найти десятки тысяч таких роликов.

Теперь это вылилось в зависание на знаках в позе "ангела". К тренду присоединились украинские подростки.

Следует отметить, что этот тренд также очень популярен в России. Особенно он распространился в последнее время.

Российские подростки снимают видео для TikTok на знаках

Почему это опасно

Зависание на дорожных знаках для эффектной картинки во время съемки роликов создает серьезные угрозы для подростков. Во-первых, это риск травмирования, а во-вторых — ответственность за порчу дорожных знаков.

Риск травм

Падение с высоты может привести к переломам, сотрясению мозга, травмам позвоночника

Возможны порезы об острые края знаков или крепление

Растяжение мышц и связок от необычных нагрузок

Есть опасность получить удар электрическим током, если знак расположен возле электролиний

Кроме того, есть опасность быть сбитым автомобилем, особенно у оживленных дорог. Также такие игры создают аварийные ситуации для водителей, которіе могут отвлечься или резко затормозить.

Правовые последствия

Штрафы за повреждение дорожной инфраструктуры

Ответственность за создание препятствий дорожному движению

Возможны уголовные последствия, если действия приведут к ДТП

За повреждение технических средств регулирования дорожного движения (включая дорожные знаки) предусмотрен штраф от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также можно получить общественные работы сроком от 30 до 40 часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине подростки сняли видео, где пели российскую песню на фоне украинского флага. Инцидент произошел в поселке Днепровское Каменского района. В Каменском нередко бывают мощные обстрелы россиян.