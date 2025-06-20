Подростки распевали российскую песню на фоне флага Украины под Днепром (видео)

В соцсетях разгорелся скандал

В Днепропетровской области подростки сняли видео, где пели российскую песню на фоне украинского флага. Инцидент произошел в поселке Днепровское Каменского района. В самом Каменском нередко бывают мощные обстрелы россиян.

Подростки выложили скандальное видео в ТикТок, после чего оно разлетелось по украинским соцсетям с осуждающими комментариями.

Подростки поют "Дорадуру" на фоне флага Украины

Что говорят авторы ролика

После публикации видео в Telegram-канале "Труха Камʼянське", в комментариях появилось пояснение, предположительно, от авторов ролика. Текст называется "Обращение от нашей группы".

"Мы хотим чётко и открыто заявить: мы никогда не ставили целью каким-либо образом пропагандировать Россию или поддерживать что-либо негативное. Ни в словах, ни в действиях у нас не было и нет злого умысла", – говорится в публикации.

Авторы отмечают, что не видели украинского флага на заднем фоне и тем более не делали ничего умышленно. Они утверждают, что это совпадение, а не провокация.

"Сама песня не несёт никакого политического или враждебного содержания — она просто была исполнена на русском языке. Точно так же она могла бы быть на английском, украинском или любом другом. К тому же, множество украинских артистов также поют на русском языке, и в этом нет ничего зазорного", – пишут подростки.

В обращении также говорится, что авторы ролика глубоко уважают "украинский народ и особенно — украинских военных, благодаря которым мы все можем жить, говорить, творить и быть свободными".

В завершение подростки пожелали всем мира, сил и спокойного вечера, а также написали "Слава Украине!" Обращение было подписано так: by:strituxakpk.

Что это за песня и как ее исполнительница относится к войне в Украине

Подростки исполняли песню о любви "Дорадура" певицы из России по имени Дора. Она работает в жанре "кьют-рок", который отличается сочетанием мягкого девичьего вокала и тяжёлой гитарной музыки.

Как сообщает Stars About War, 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжения РФ в Украину, певица отменила выход своего альбома Miss, запланированный на 25 февраля.

Тогда потрясенная девушка написала в соцсетях: "Я даже не знаю, как в такое сложное время выпускать альбом. Это кажется столь неважным и глупым. Мне бесконечно жаль, это все невероятно страшно. Хотелось бы мне, чтобы это было неправдой. Альбома сегодня не будет. Прошу, берегите себя". Также она писала "Ненавистью вы ничего не решите" и "Давайте жить в мире".

После этого выступления Доры в разных городах стали отменять. Стало известно, что ее включили в черный список артистов с антивоенной позицией. Правда, позже ее имя оттуда пропало.

Однако не все концерты певицы проходят гладко. Так, в июне 2024 года был отменен концерт в Саратове. Причиной была публикация депутата Блатмана, которого возмутила антивоенная позиция Доры.

Ранее известная украинская ТикТок блогерша Алина Липницкая, которая отличается худощавостью, приехала в Одессу. Девушка нарвалась на критику из-за российской музыки, которую использовала при записи ролика на пляже.