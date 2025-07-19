Серед українських підлітків набирає обертів небезпечний тренд. Що вони роблять (відео)

Ідея прийшла зі США

Серед українських підлітків набирає популярності небезпечний тренд. Вони знімають відео для TikTok, у яких чіпляються на дорожні знаки руками назад та зависають у так званій "ангельській" позі.

Зокрема такі випадки вже помітили на кількох перехрестях Луцька. Ця ідея прийшла зі США — вперше подібне зробив американський репер Каньє Уест під час виступу, коли він підіймався на тросах у небо. Фанати репера з усього світу намагаються повторити це, в мережі можна знайти десятки тисяч таких роликів.

Тепер це вилилося у зависання на знаках у позі "ангела". До тренду доєдналися українські підлітки.

Варто зазначити, що цей тренд також дуже популярний у Росії. Особливо він поширився останнім часом.

Російські підлітки знімають відео для TikTok на знаках

Чому це небезпечно

Зависання на дорожніх знаках заради ефектної картинки під час знімання роликів створює серйозні загрози для підлітків. По-перше, це — ризик травмування, а по-друге — відповідальність за псування дорожніх знаків.

Ризик травм

Падіння з висоти може призвести до переломів, струсу мозку, травм хребта

Можливі порізи об гострі краї знаків або кріплення

Розтягнення м'язів і зв'язок від незвичних навантажень

Є небезпека отримати удар електричним струмом, якщо знак розташований біля електроліній

Крім того, є небезпека бути збитим автомобілем, особливо біля жвавих доріг. Також такі ігри створюють аварійні ситуації для водіїв, які відвертаються або різко гальмують.

Правові наслідки

Штрафи за пошкодження дорожньої інфраструктури

Відповідальність за створення перешкод дорожньому руху

Можливі кримінальні наслідки, якщо дії призведуть до ДТП

За пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху (включаючи дорожні знаки) передбачено штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 510 грн). Також можна отримати громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині підлітки зняли відео, де співали російську пісню на тлі українського прапора. Інцидент стався у селищі Дніпровське Кам’янського району. У самому Кам’янському нерідко бувають потужні обстріли росіян.