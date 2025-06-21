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"Я не украинец, но...": иностранцы запустили в TikTok мощный тренд с украинскими хитами (видео)

Автор
Марта Иваненко
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В TikTok вирусится новый тренд, над которым смеются украинцы
В TikTok вирусится новый тренд, над которым смеются украинцы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такой формат уже видели с песнями на других языках — от словацкого до корейского

В соцсетях набирает популярность забавный тренд: люди из разных стран записывают ролики, в которых поют народные песни на других языках — часто не имея ни малейшего представления о произношении или содержании слов. Украинская песня "SHUM" от группы Go_A стала следующей "жертвой" этого челленджа.

Такое видео опубликовала пользовательница-иностранка в TikTok. Девушка с очевидным энтузиазмом, но без знания украинского, громко и эмоционально пытается "спеть" знакомый каждому украинцу мотив.

Однако вместо слов слышно что-то вроде "мочка, бочка, тетя, сию-сию" — выглядит это забавно, но вызывает неоднозначную реакцию.

Комментарии под видео – отдельная часть шоу. Один из пользователей с иронией отмечает: "Примерно так я пою по-английски". Другой пользователь добавляет: "Такую украинскую даже я не знаю", — иронизируя над тем, насколько извращенно звучит знакомая песня.

Один из зрителей осторожно и с сарказмом замечает: "Немного ощущается акцент".

Тренд "I’m not Ukrainian but…", комментарии украинцев
Что пишут пользователи под публикацией иностранки
Тренд "I’m not Ukrainian but…", комментарии украинцев
Что пишут пользователи под публикацией иностранки

Такой формат уже видели с песнями на других языках — от словацкого до корейского.

Однако украинский трек оказался особенно ярким примером, ведь фонетика и лексика даются иностранцам непросто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети завирусился тренд с пушистыми любимцами — на этот раз он объединяет искренность, иронию и милые истории. Пользователи массово делятся тем, как в их жизни появились кошки, но представляют эти истории в шутливой форме, используя саркастические фразы и остроумные сравнения. Тренд быстро становится вирусным — зрители одновременно смеются и умиляются.

Теги:
#Соцсети #Тренды #TikTok