"Я не украинец, но...": иностранцы запустили в TikTok мощный тренд с украинскими хитами (видео)

Такой формат уже видели с песнями на других языках — от словацкого до корейского

В соцсетях набирает популярность забавный тренд: люди из разных стран записывают ролики, в которых поют народные песни на других языках — часто не имея ни малейшего представления о произношении или содержании слов. Украинская песня "SHUM" от группы Go_A стала следующей "жертвой" этого челленджа.

Такое видео опубликовала пользовательница-иностранка в TikTok. Девушка с очевидным энтузиазмом, но без знания украинского, громко и эмоционально пытается "спеть" знакомый каждому украинцу мотив.

Однако вместо слов слышно что-то вроде "мочка, бочка, тетя, сию-сию" — выглядит это забавно, но вызывает неоднозначную реакцию.

Комментарии под видео – отдельная часть шоу. Один из пользователей с иронией отмечает: "Примерно так я пою по-английски". Другой пользователь добавляет: "Такую украинскую даже я не знаю", — иронизируя над тем, насколько извращенно звучит знакомая песня.

Один из зрителей осторожно и с сарказмом замечает: "Немного ощущается акцент".

Что пишут пользователи под публикацией иностранки

Что пишут пользователи под публикацией иностранки

Такой формат уже видели с песнями на других языках — от словацкого до корейского.

Однако украинский трек оказался особенно ярким примером, ведь фонетика и лексика даются иностранцам непросто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети завирусился тренд с пушистыми любимцами — на этот раз он объединяет искренность, иронию и милые истории. Пользователи массово делятся тем, как в их жизни появились кошки, но представляют эти истории в шутливой форме, используя саркастические фразы и остроумные сравнения. Тренд быстро становится вирусным — зрители одновременно смеются и умиляются.