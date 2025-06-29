Вот настоящая Юлия Владимировна: смешное видео с Тимошенко завирусилось в TikTok

Политиканя стала героиней трендовой видеошутки

Украинцы любят хорошие шутки и мемы. Все больше создают их, в том числе и под популярные тренды. Одна из героинь – украинская политика Юлия Тимошенко. С ней создали видеошутку к тренду в ТикТок "быть настоящей". Лидер партии "Батькивщина", которая дважды была премьер-министром Украины, известна своим харизматическим стилем

На видео бывший премьер в новом амплуа — с "трендовым пучком и макияжем Clean girl". Однако здесь что-то не то — вторая часть видео отмечает "потому что это не я" и показывает Юлию Тимошенко в более известном образе — с косой на голове.

Ее внешность легко узнаваема: светлые волосы, чаще всего заплетенные в традиционную украинскую косу вокруг головы и продуманный стиль в одежде. Все это сделало образ Тимошенко хорошо узнаваемым.

Комментаторы отмечают: фирменная прическа стала визитной карточкой Тимошенко, и без нее ее даже иногда не узнают. Так что тренд этот можно закрывать, потому что политику никто не превзойдет.

Тимошенко выиграла этот тренд, считают комментаторы

Вспомнили также, что Тимошенко уже пенсионного возраста, однако выглядит очень хорошо. "Телеграф" рассказывал, что Тимошенко все чаще примеряет на себя другой имидж — выбирает распущенные волосы, ярко красится и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы пошутили над известным газовым скандалом с участием Тимошенко. Ситуацию, негативно обернувшуюся для Украины, воплотили в мем, созданный с помощью ИИ.