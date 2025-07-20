День святого Ильи 2025: теплые поздравления для родных и близких

Илья упоминается как один из величайших пророков в Священном Писании

В этом году День памяти пророка Ильи, согласно новоюлианскому календарю, отмечают 20 июля. Ранее святого чествовали 2 августа. Верующие в этот день соблюдают определенные традиции и вспоминают пророка.

Илия считается одним из самых больших пророков Ветхого Завета за свою верность Иисусу Христу. Он возражал царю Ахаву, который ввел поклонение богу плодородия Ваалу. Израильский народ же верил и в Ваала, и во Христа, за что Спаситель наказал его засухой.

Так Илья договорился с Ахавом прийти на гору Кармел и определить, чей Бог реальный. Проверить решили так: чей Всевышний поможет зажечь жертвенник, тот и существует. Господь помог зажечь жертвенник Ильи, а другой сгорел дотла. А язычников, пришедших поддержать Ахава, казнили. За свою верность Богу Илия попал на Небо живым.

Святой Илья, фото cultua.media

В этот день верующие идут в церковь и молятся пророку Илье. После литургии собираются семьями и угощаются вкусными блюдами. А вот купаться и выходить на улицу в грозу в этот день считалось плохой идеей.

По случаю праздника "Телеграф" подготовил тематические картинки. Они станут хорошим способом поздравить семью, друзей и знакомых и таким образом почтить святого Илию.

Картинки с Днем святого Ильи

Открытка с Днем святого Ильи

Открытка с Днем Ильи

Картинки ко Дню Ильи

Вспоминаем святого Илью

Святой пророк Илья

Открытка с Днем Ильи

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