Увидели эти пятна на кабачках — сразу действуйте. Как бороться с опасным заболеванием на грядке

Вылечить растение от заболевания, увы, не удастся

Кабачки — одни из самых любимых и неприхотливых овощей на дачных грядках. Но чтобы они радовали щедрым урожаем, важно защищать растения от болезней и вредных насекомых. И вовремя реагировать на тревожные признаки, в частности появление странных пятен.

Оказывается, урожай многих овощей, в частности кабачков, может оказаться под угрозой из-за вирусной мозаики. Это одно из самых опасных заболеваний на грядке.

Одна из участниц сообщества "Пан Томат" в Facebook поделилась фотографией своих кабачков и поинтересовалась, что не так с ее плодами. И в комментариях пользователи отметили, что это вирус мозаики и он, увы, не поддается лечению.

"Вирусное заболевание, которое не лечится. Только профилактика и подбор стойких гибридов", — ответили в комментариях.

На снимке видно, что кабачок покрыт точечными вкраплениями, часто они желто-зеленого или белесого оттенка. А на самым листьях видна желтизна по краям и между прожилками.

Вирусная мозаика на кабачках

Отметим, что это заболевание может поражать не только кабачки, но и огурцы, свеклу, томаты, баклажаны, перец. И причина может быть в жаркой погоде, потому что большая температура воздуха стимулирует развитие вируса.

Болезни кабачков

К сожалению, вылечить растение от вируса мозаики невозможно, если вы увидели пораженные плоды, кусты нужно вырвать с корнями, подождать его полного высыхания и затем сжечь.

Почему на кабачках появились пятна

Но можно предотвратить болезнь, если вовремя реагировать на "тревожные" сигналы. В первую очередь, обращайте внимание на листья на молодом приросте. Если они скручиваются и светлеют, а сами плоды практически совсем не развиваются — это первый признак заболевания.

Но самый главный признак — это пятна и деформация плода. Однако реагировать на него уже поздно, растение не спасти, нужно принимать срочные меры и избавляться от него, чтобы заболевание не перешло на другие культуры.

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