День святого Іллі 2025: теплі привітання для рідних і близьких

Ілля згадується як один із найбільших пророків у Святому Письмі

Цьогоріч День пам'яті пророка Іллі, відповідно до новоюліанського календаря, відзначають 20 липня. Раніше святого вшановували 2 серпня. Віряни у цей день дотримуються певних традицій і згадують пророка.

Ілля вважається одним із найвидатніших пророків Старого Заповіту за свою вірність Ісусу Христу. Він перечив цареві Ахаву, який запровадив поклоніння богу родючості Ваалу. Натомість ізраїльський народ вірив і в Ваала, і в Христа, за що Спаситель покарав його посухою.

Так Ілля домовився з Ахавом прийти на гору Кармел і визначити, чий Бог реально є. Перевірити вирішили таким чином: чий Всевишній допоможе запалити жертовник, той і існує. Господь допоміг запалити жертовник Іллі, а інший згорів дотла. Натомість язичників, які прийшли підтримати Ахава, стратили. За свою вірність Богу Ілля потрапив на Небо живим.

Святий Ілля, фото cultua.media

У цей день віряни йдуть до церкви та моляться пророку Іллі. Після літургії збираються родинами й частуються смачними стравами. А от купатися та виходити на вулицю у грозу цього дня вважалось поганою ідеєю.

З нагоди свята "Телеграф" підготував тематичні картинки. Вони стануть гарним способом привітати родину, друзів і знайомих і таким чином вшанувати святого Іллю.

Картинки з Днем святого Іллі

Листівка з Днем святого Іллі

Листівка з Днем Іллі

Картинки до Дня Іллі

Згадуємо святого Іллю

Святий пророк Ілля

Листівка з Днем Іллі

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