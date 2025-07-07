От пыли и пестицидов: как правильно мыть вишни с уксусом и зачем это делать

Как правильно мыть вишни после покупки или сбора в саду

Июль — сезон сбора вишен. Эта сочная ягода отлично подходит для вкусных компотов, из нее делают варенье или начинку для вареников, используют в приготовлении соусов и десертов. Однако перед тем, как употреблять или готовить ягоду к хранению, ее нужно тщательно помыть.

"Телеграф" расскажет, как правильно мыть вишню и зачем использовать раствор уксуса при промывании ягод.

Как правильно мыть вишни?

Перед тем, как приступать непосредственно к мытью вишен, переберите их и выбросьте подгнившие, поврежденные или неспелые. Удалите плодоножки и только после этого промойте ягоды в дуршлаге под проточной водой из крана, пишет Master Class. Промывая вишни, уделите внимание каждой ягоде, чтобы на ней оставалось грязи или пыли.

Обычно простой промывки водой из-под крана достаточно, чтобы очистить вишни. Однако, если хотите более глубокой очистки от пыли и остатков пестицидов, можно помыть ягоды в растворе уксуса.

Для этого сделайте раствор — 1 стакан уксуса на 1 литр воды и замочите вишни на 15-20 минут. После этого тщательно промойте ягоды под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Стоит отметить, что мыть вишни нужно непосредственно перед употреблением, чтобы избежать быстрой порчи ягод. То же касается и вишен, которые вы готовите к долгому хранениею — замораживанию или консервации.

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