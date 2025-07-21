Сыграл более 100 ролей в театре и кино: где похоронен звезда "Роксоланы" Сергей Романюк

Актер играл в известных фильмах и сериалах

В этот день, 1953, родился известный украинский актер театра и кино Сергей Романюк. Он запомнился игрой в таких киноработах, как "Тарас Шевченко. Заповіт", "Две стороны одной Анны", "Территория красоты". Актер умер в 2019 году, когда ему было 65. Также мы рассказывали, что произошло со звездой кино Сергеем Линецким.

"Телеграф" расскажет об актерском пути актера, его главных ролях, а также где похоронен.

Что известно о Сергее Романюке

Будущий актер родился в Кривом Роге на Днепропетровщине. В 1961 году семья переехала в Новоград-Волынский Житомирской области. Романюк учился в студии Национального драматического театра имени Ивана Франко. После этого Сергей стал актером Ивано-Франковского музыкально драматичного театра имени Ивана Франко. Там играл, в частности, в спектакле "Модильяни", созданном на основе одноименного художественного фильма.

С 90-х Романюк начал активно сниматься в фильмах и сериалах. Одной из первых стала роль следователя в фильме "Тарас Шевченко. Заповіт". После этого последовала историческая лента ""Гетьманські клейноди", художественная драма "Записки кирпатого Мефістофеля", военный фильм "Потерянные рассветы", телесериалы "Роксолана" и "День рождения Буржуя".

Сергей Романюк, фото themoviedb.org

В 2000-х Сергей появлялся в фильмах "Прощание с Каиром", "Тайна Чингисхана", "Мамай", "Богдан-Зиновий Хмельницкий", телесериалах "Возвращение Мухтара — 2", "Волчица", "Девять жизней Нестора Махно". В 2004 году Сергей снялся в клипе группы "ВИА Гра" — "Биология".

"ВИА Гра" — "Биология"

В 2008 году Романюк получил одну из первых главных ролей в фильме "Владыка Андрей", где превратился в митрополита Андрея Шептицкого. Также исполнял роли работников государственных структур: губернатора в фильме "Отряд", следователя — в "Райских птицах", прокурора — в "Тринадцати месяцах".

Романюк в сериале "Две стороны одной Анны", фото из сети

Известность Романюку принесла роль делового партнера Владимира Данилова в сериале "Две стороны одной Анны". Еще одной успешной киноработой стал сериал "Территория красоты", где он сыграл главврача областной больницы Андрея Фокина.

Романюк в сериале "Территория красоты", фото из сети

Также в наследии актера есть роли в киноработах "Доставить любой ценой", "Остров ненужных людей", "Ялта-45", "Миллионер", "Иван Сила", "Ломбард", "Киевский торт", "По законам военного времени". В общей сложности Сергей сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Романюк играл во многих фильмах и сериалах, фото из сети

Могила Сергея Романюка

Актера не стало в 2019 году. Ему было 65 лет. Романюк долго боролся с болезнью, но с какой именно — публике неизвестно. Последний период своей жизни Сергей передвигался с палкой. Романюк похоронен на местном кладбище в Ивано-Франковске. Его могила расположена на Аллее славы.

Романюк в старости, фото из сети

Прощание с Сергеем Романюком, фото "Типовой Франковск"

Прощание с Сергеем Романюком, фото "Типовой Франковск"

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