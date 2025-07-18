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Назвала Путина "военным преступником" и прекратила играть в кино: куда исчезла звезда "Универа" Анна Кузина

Автор
Виктория Козар
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Автор
Где сейчас актриса из "Универа" Анна Кузина
Где сейчас актриса из "Универа" Анна Кузина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса сейчас не играет в кино

Украинская актриса Анна Кузина стала известна благодаря роли Яны в сериале "Универ. Новая общага". В течение карьеры украинка часто снималась в российском кино, но после полномасштабного вторжения она уехала из страны-агрессора, как и Алексей Зубков.

"Телеграф" расскажет больше о карьере актрисы, в каких фильмах и сериалах играла, а также как изменилась жизнь украинки после начала полномасштабной войны.

Что известно об Анне Кузиной

Будущая актриса родилась в 1980 году в Киеве. Ее родители были инженерами, которые получали образование в Киевском политехническом институте. В течение 3 лет Кузина занималась фигурным катанием. Также она заняла третье место на юниорском чемпионате Украины по фристайлу.

Кузина получала образование литературного редактора в Украинской академии книгопечатания. Пыталась поступить в Киевский театральный институт и в Москву, но не получилось. Впоследствии стала обучаться в театральной студии "Черный квадрат".

Анна Кузина что известно
Анна Кузина в кино, фото из сети

Кузина дебютировала как актриса в спектакле "Шельменко-денщик", а также 3 года играла в киевском театре "Дах". С 2005 года начала сниматься в кино. Она играла в фильмах и сериалах "Пуговица", "Zомбоящик", "Доярка из Хацапетовки", "Антиснайпер", "Родные люди", "Я тебя никому не отдам".

Анна Кузина в "Универе"
Анна Кузина в "Универе", фото из сети

В 2011 году Кузина сыграла Яну в сериале "Универ. Новая общага". Это принесло ей масштабную популярность. Всего в творчестве актрисы насчитывается более 60 ролей в кино. Ее игру можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как "Случайных встреч не бывает", "25-й час", "Марк+Наталка", "Отель "Эдельвейс", "Любовь на реабилитации".

Где сейчас Анна Кузина

В начале войны Кузина была с семьей в Киеве. Актриса осудила нападение России и назвала Путина "военным преступником и психопатом". Из-за постоянных взрывов и обстрелов Анна с сыном уехала на запад Украины, а ее муж встал на защиту Украины от врага. Впоследствии актриса с сыном уехала в Германию, а затем нашла убежище во Франции. А все потому, что Анна хорошо владеет французским языком.

Анна Кузина где сейчас
Анна Кузина уехала во Францию, фото с ее инстаграм-страницы
Анна Кузина чем сейчас занимается
Анна Кузина осудила войну, фото с ее инстаграм-страницы

Хотя актриса находится за границей, она не забывает о войне в Украине. Анна распространяет сборы на ВСУ и напоминает миру о преступлениях оккупантов в Украине. Она продолжает проживать во Франции, судя по геолокации в инстаграме.

Анна Кузина где сейчас
Кузина живет во Франции, фото с ее инстаграм-страницы
Где сейчас Анна Кузина
Кузина в 2024 году, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" Виталий Гогунский. Он родом из Полтавщины.

Теги:
#Сериал #Карьера #Универ #Анна Кузина