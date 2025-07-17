Актриса снялась в более чем 20 турецких фильмах и сериалах

В этот день, 17 июля, свой 25-й день рождения отмечает украино-турецкая актриса Мирай Акай, настоящее имя которой Мирослава Костева. Она прославилась игрой в таких киноработах, как "Изумрудный Феникс", "Наша история", "Граница". Также мы рассказывали, как выглядела популярность актриса Ханде Эрчел.

"Телеграф" расскажет, в каких фильмах и сериалах появлялась украинка, как попала в Турцию и чем занимается сейчас.

Что известно об актрисе Мирай Акай

Мирослава Костева появилась на свет в 2000 году в Лисичанске Луганской области, который сейчас оккупирован россиянами, а мать — украинка. В раннем детстве Мирославы родители развелись, поэтому она с мамой уехала в Турцию. Там девочка начала мечтать об актерской карьере. В Турции она сменила имя и фамилию на Мирай Акай.

Однажды к матери Костевы пришли представители турецкого агентства, которые посоветовали Мирославе вступать на актерский. Так и произошло — девушка окончила театральное отделение Средней школы изобразительных искусств Мимара Синана. Со временем Мирослава начала сниматься в рекламе и клипах.

Мирай Акай в юности, фото из сети

В 2010 году украинка дебютировала в кино в музыкальной комедии "Невоспеванная песня". В 2013 году она снялась в 25-серийном боевике "20 минут", где девушка обвиняется в ранении сына известного политика.

Мирай Акай дебютировала в кино в 2010 году, фото из сети

Далее Мирай получила одну из главных ролей в ленте "Моя тетя пришла", которая нарушает ранние и принудительные браки девушек. Акай превратилась в дочь главного секретаря Министерства иностранных дел Османской империи. За последнюю роль ее отметили на Фестивале турецкого кино во Франкфурте-на-Майне.

В 2014-2016 годах Мирай появлялась в таких кинороботах, как "Меня зовут Гюльтепе", "Дочки Гюнеш", "Держись, мое сердце". В 2017 году Акай сыграла в мелодраме "Наша история", в котором говорится о семье, живущей в бедном районе Стамбула.

Мирай Акай в мелодраме "Наша история", фото из сети

Толчком в карьере Мирай стала драма 2020 года "Изумрудный Феникс", который раскрывает историю любви многих предпринимателей и бедной девушки. Роль Мелихи Кулоглу стала одной из самых больших в ее карьере.

Где сейчас актриса Мирай Акай

В 2024 году Мирай сыграла в драме "Граница", в которой автобус упал в пропасть, и школьники должны выжить в темном лесу. В том же году актриса дала интервью на русском языке, где рассказала о своем пути в кино. Тогда она сообщила, что едет учиться на актрису в Москву. Ее интересует выход на российский кинорынок.

Акай намерена покорять Москву, фото из сети

Похоже, Акай игнорирует, что Россия уже более 3 лет ведет полномасштабную войну против Украины и убивает мирных жителей. Она не сказала о вторжении окупантов ни слова. А уже в 2025 году Мирай появилась в русско-турецкой мелодраме "Близкое счастье". По сюжету роман разворачивается между бедной россиянкой и английским бизнесменом.

Мирай Акай в мелодраме "Близкое счастье", фото из сети

На своей странице в инстаграме актриса делится фотографиями из путешествий, отдыха, а также своих образов.

Акай делится модными луками, фото с ее инстаграм-страницы

Акай в Нидерландах, фото с ее инстаграм-страницы

Акай в Диснайленде, фото с ее инстаграм-страницы

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