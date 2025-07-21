Зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно: де похований зірка "Роксолани" Сергій Романюк

Актор грав у відомих фільмах і серіалах

У цей день, 1953 року, народився відомий український актор театру та кіно Сергій Романюк. Він запам'ятався грою у таких кінороботах, як "Тарас Шевченко. Заповіт", "Дві сторони однієї Анни", "Територія краси". Актор помер у 2019 році, коли йому було 65. Також ми розповідали, що сталося із зіркою кіно Сергієм Лінецьким.

"Телеграф" розкаже про акторський шлях актора, його головні ролі, а також де похований.

Що відомо про Сергія Романюка

Майбутній актор народився у Кривому Розі на Дніпропетровщині. У 1961 році родина переїхала до Новоград-Волинського на Житомирщині. Романюк навчався у студії Національного драматичного театру імені Івана Франка. Після цього Сергій став актором Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Там грав, зокрема, у виставі "Модільяні", створеній на основі однойменного художнього фільму.

З 90-х Романюк почав активно зніматися у фільмах і серіалах. Однією з перших стала роль слідчого у фільмі "Тарас Шевченко. Заповіт". Після цього була історична стрічка "Гетьманські клейноди", художня драма "Записки кирпатого Мефістофеля", військовий фільм "Страчені світанки", телесеріали "Роксолана" та "День народження Буржуя".

Сергій Романюк, фото themoviedb.org

У 2000-х Сергій з'являвся у фільмах "Прощання з Каїром", "Таємниця Чингісхана", "Мамай", "Богдан-Зиновій Хмельницький", телесеріалах "Повернення Мухтара — 2", "Вовчиця", "Дев'ять життів Нестора Махна". У 2004 році Сергій знявся в кліпі гурту "ВІА Гра" — "Біологія".

"ВІА Гра" — "Біологія"

У 2008 році Романюк отримав одну з перших головних ролей у фільмі "Владика Андрей", де перевтілився у митрополита Андрея Шептицького. Також отримував ролі працівників державних структур: губернатора у фільмі "Загін", слідчого — у "Райських птахах", прокурора — у "Тринадцяти місяцях".

Романюк в серіалі "Дві сторони однієї Анни", фото з мережі

Популярність Романюку принесла роль ділового партнера Володимира Данилова в серіалі "Дві сторони однієї Анни". Ще однією успішною кінороботою став серіал "Територія краси", де він зіграв головного лікаря обласної лікарні Андрія Фокіна.

Романюк в серіалі "Територія краси", фото з мережі

Також у доробку актора є ролі у кінороботах "Доставити за будь-яку ціну", "Острів непотрібних людей", "Ялта-45", "Мільйонер", "Іван Сила", "Ломбард", "Київський торт", "За законами воєнного часу". Загалом Сергій зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.

Романюк грав у багатьох фільмах і серіалах, фото з мережі

Могила Сергія Романюка

Актора не стало у 2019 році. Йому було 65 років. Романюк довго боровся з хворобою, але з якою саме — публіці невідомо. Останній період свого життя Сергій пересувався з ціпком. Романюка поховали на місцевому кладовищі в Івано-Франківську. Його могила розташована на Алеї слави.

Романюк в старості, фото з мережі

Прощання з Сергієм Романюком, фото "Типовий Франківськ"

Прощання з Сергієм Романюком, фото "Типовий Франківськ"

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