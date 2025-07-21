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Зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно: де похований зірка "Роксолани" Сергій Романюк

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Де похований Сергій Романюк Новина оновлена 21 липня 2025, 11:12
Де похований Сергій Романюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор грав у відомих фільмах і серіалах

У цей день, 1953 року, народився відомий український актор театру та кіно Сергій Романюк. Він запам'ятався грою у таких кінороботах, як "Тарас Шевченко. Заповіт", "Дві сторони однієї Анни", "Територія краси". Актор помер у 2019 році, коли йому було 65. Також ми розповідали, що сталося із зіркою кіно Сергієм Лінецьким.

"Телеграф" розкаже про акторський шлях актора, його головні ролі, а також де похований.

Що відомо про Сергія Романюка

Майбутній актор народився у Кривому Розі на Дніпропетровщині. У 1961 році родина переїхала до Новоград-Волинського на Житомирщині. Романюк навчався у студії Національного драматичного театру імені Івана Франка. Після цього Сергій став актором Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Там грав, зокрема, у виставі "Модільяні", створеній на основі однойменного художнього фільму.

З 90-х Романюк почав активно зніматися у фільмах і серіалах. Однією з перших стала роль слідчого у фільмі "Тарас Шевченко. Заповіт". Після цього була історична стрічка "Гетьманські клейноди", художня драма "Записки кирпатого Мефістофеля", військовий фільм "Страчені світанки", телесеріали "Роксолана" та "День народження Буржуя".

Сергій Романюк кар'єра
Сергій Романюк, фото themoviedb.org

У 2000-х Сергій з'являвся у фільмах "Прощання з Каїром", "Таємниця Чингісхана", "Мамай", "Богдан-Зиновій Хмельницький", телесеріалах "Повернення Мухтара — 2", "Вовчиця", "Дев'ять життів Нестора Махна". У 2004 році Сергій знявся в кліпі гурту "ВІА Гра" — "Біологія".

"ВІА Гра" — "Біологія"

У 2008 році Романюк отримав одну з перших головних ролей у фільмі "Владика Андрей", де перевтілився у митрополита Андрея Шептицького. Також отримував ролі працівників державних структур: губернатора у фільмі "Загін", слідчого — у "Райських птахах", прокурора — у "Тринадцяти місяцях".

Романюк в серіалі "Дві сторони однієї Анни"
Романюк в серіалі "Дві сторони однієї Анни", фото з мережі

Популярність Романюку принесла роль ділового партнера Володимира Данилова в серіалі "Дві сторони однієї Анни". Ще однією успішною кінороботою став серіал "Територія краси", де він зіграв головного лікаря обласної лікарні Андрія Фокіна.

Романюк в серіалі "Територія краси"
Романюк в серіалі "Територія краси", фото з мережі

Також у доробку актора є ролі у кінороботах "Доставити за будь-яку ціну", "Острів непотрібних людей", "Ялта-45", "Мільйонер", "Іван Сила", "Ломбард", "Київський торт", "За законами воєнного часу". Загалом Сергій зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно.

Сергій Романюк фільмографія
Романюк грав у багатьох фільмах і серіалах, фото з мережі

Могила Сергія Романюка

Актора не стало у 2019 році. Йому було 65 років. Романюк довго боровся з хворобою, але з якою саме — публіці невідомо. Останній період свого життя Сергій пересувався з ціпком. Романюка поховали на місцевому кладовищі в Івано-Франківську. Його могила розташована на Алеї слави.

Романюк в старості
Романюк в старості, фото з мережі
Прощання з Романюком
Прощання з Сергієм Романюком, фото "Типовий Франківськ"
Прощання з Сергієм Романюком
Прощання з Сергієм Романюком, фото "Типовий Франківськ"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила зірки "Золотого гусака" Анатолія Дяченка. Його смерть була трагічною.

Теги:
#Кар'єра #Актор #Могила #Сергій Романюк