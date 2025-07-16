Нашли мертвым в подземном переходе: как погиб и где похоронен актер Виталий Линецкий

Актера не стало в 42 года

Некоторые украинские актеры были на волне популярности, но внезапно ушли из жизни. Например, звезда "Золотого гуся" Анатолий Дяченко. Также трагически скончался Заслуженный артист Украины Виталий Линецкий. В этот день, 16 июля, проходит 11-я годовщина со дня его смерти.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера Линецкого, где играл, а также при каких обстоятельствах ушел из жизни.

Что известно о Виталии Линецком

Будущий актер родился в 1971 году в Ивано-Франковске. Учился на актера в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 1992-1993 годах Виталий был актером Ивано-Франковского музыкально драматичного театра имени Ивана Франко. Там играл в спектаклях "Наймичка", "Дружба", "Титарівна".

Виталий Линецкий в театре, фото "Зеркало недели"

В 1993-1995 годах Виталий работал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. С его участием выходили представления "Невероятный иллюзион Эрни", "Последняя остановка", "Ша-ша-ша-ша-ша". С 1995 года до конца своих дней играл в академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Он играл роли в постановках "Волшебница", "Двенадцатая ночь, или Как себе хотите", "Так закончилось лето".

Виталий Линецкий в кино, фото "Зеркало недели"

С 2000 года Линецкий стал сниматься в кино. Он играл в сериалах "День рождения Буржуя", "След оборотня", фильмах "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Украденное счастье", "Жажда экстрима".

Как погиб Виталий Линецкий

Актера нашли мертвым в подземном переходе на улице Телиги в Киеве, недалеко от Кирилловской церкви. Сначала была версия, что Линецкого убили, так что полиция открывала уголовное дело. Однако на его теле не обнаружили признаков, которые бы об этом свидетельствовали.

Линецкий внезапно погиб в 42 года, фото из сети

Позже оказалось, что актер умер от удара о бетонную лестницу. Местная продавщица рассказала, что Линецкий сел на парапет у входа в подземный переход, но случайно упал и покатился по лестнице. На камерах видеонаблюдения зафиксировали, что Виталий был тогда один.

Линецкого похоронили на Берковецком кладбище. Ему установили большой и необычный мемориал в виде цилиндрического столба с колоннами, на котором можно увидеть афиши спектаклей с его участием. Возле мемориала разместили сам памятник актеру, воспроизведенному с кепкой и рюкзаком. Он словно поднимается по ступенькам к мемориалу и смотрит на афиши. Также есть вазы для цветов.

Мемориал Виталию Линецкому, фото "Википедия"

Могила Виталия Линецкого, фото OBOZ.UA

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