Вы все родственники президента, если у вас эта фамилия

Фамилия представлена практически во всех регионах Украины

Фамилия Зеленский распространена в Украине. Во всем мире знают, кому оно принадлежит.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. А также, сколько людей в Украине проживает.

По данным портала "Рідні", носители фамилии Зеленский раскинулись по всей территории Украины. Наибольшая концентрация наблюдается в центральных и северных областях страны, особенно заметны темные пятна в Житомирской, Киевской и отдельных районах восточных областей. В общей сложности 4006 украинцев носят эту фамилию.

Фамилия Зеленский

Интересно, что женская форма фамилии Зеленская оказалась еще более популярной. 5048 украинок носят эту фамилию.

Фамилия Зеленская

Что означает фамилия Зеленский

Этимологически фамилия Зеленский имеет корни в цвете "зеленый" и традиционно могла указывать на связь с местностью, где было много зелени, или с родом занятий, связанных с природой. Суффикс "-ский" указывает на принадлежность к определенному месту или роду, что характерно для многих украинских фамилий.

Географически фамилия представлена практически во всех регионах Украины – от западных областей до восточных, хотя неравномерно. Такая широкая география свидетельствует о древнем происхождении фамилии.

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