Ви всі родичі президента, якщо маєте це прізвище
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Прізвище представлене практично в усіх регіонах України
Прізвище Зеленський поширене в Україні. У всьому світі знають, кому воно належить.
"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також, скільки людей в Україні проживає.
За даними порталу "Рідні", носії прізвища Зеленський розкинулись по всій території України. Найбільша концентрація спостерігається в центральних та північних областях країни, особливо помітні темні плями на Житомирщині, Київщині та окремих районах східних областей. Загалом 4006 українців носять це прізвище.
Цікаво, що жіноча форма прізвища Зеленська — виявилася ще популярнішою. 5048 українок носять це прізвище.
Що означає прізвище Зеленський
Етимологічно прізвище Зеленський має коріння в кольорі "зелений" і традиційно могло вказувати на зв'язок з місцевістю, де було багато зелені, або з родом занять, пов'язаних із природою. Суфікс "-ський" вказує на приналежність до певного місця чи роду, що є характерним для багатьох українських прізвищ.
Географічно прізвище представлене практично в усіх регіонах України — від західних областей до східних, хоча нерівномірно. Така широка географія свідчить про давнє походження прізвища.
Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні однофамільців матері диктаторських діточок.