Ви всі родичі президента, якщо маєте це прізвище

Прізвище представлене практично в усіх регіонах України

Прізвище Зеленський поширене в Україні. У всьому світі знають, кому воно належить.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також, скільки людей в Україні проживає.

За даними порталу "Рідні", носії прізвища Зеленський розкинулись по всій території України. Найбільша концентрація спостерігається в центральних та північних областях країни, особливо помітні темні плями на Житомирщині, Київщині та окремих районах східних областей. Загалом 4006 українців носять це прізвище.

Прізвище Зеленський

Цікаво, що жіноча форма прізвища Зеленська — виявилася ще популярнішою. 5048 українок носять це прізвище.

Прізвище Зеленська

Що означає прізвище Зеленський

Етимологічно прізвище Зеленський має коріння в кольорі "зелений" і традиційно могло вказувати на зв'язок з місцевістю, де було багато зелені, або з родом занять, пов'язаних із природою. Суфікс "-ський" вказує на приналежність до певного місця чи роду, що є характерним для багатьох українських прізвищ.

Географічно прізвище представлене практично в усіх регіонах України — від західних областей до східних, хоча нерівномірно. Така широка географія свідчить про давнє походження прізвища.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні однофамільців матері диктаторських діточок.