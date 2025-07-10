Неожиданная фамилия для украинского паспорта: сколько людей ее имеют

Фамилия встречается практически по всей территории Украины

Фамилия Москва распространена в Украине, что может удивить многих. Его в нашей стране ассоциируют с русским городом.

"Телеграф" расскажет, сколько людей в Украине с такой фамилией. А также, что это значит.

По данным портала "Рідні", 454 украинца носят эту фамилию. География распространения фамилии Москва показывает интересную картину: она встречается практически по всей территории Украины, однако наибольшая концентрация наблюдается в западных областях.

Темные отметки на карте приходятся на Львовскую, Тернопольскую и Хмельницкую области, где эта фамилия имеет самые высокие показатели распространенности.

Фамилия Москва

Что означает фамилию Москва

Фамилия Москва не обязательно связана с российской столицей. Оно может происходить от древнего славянского корня "моск-", означавшего "влажный", "болотистый". В украинской традиции фамилия могла образоваться от названия местности, характера ландшафта или даже прозвища предка.

Интересно, что наряду с фамилией Москва в Украине существует и родственная фамилия Москвич, которую носят 524 гражданина страны. Оно имеет еще более широкое географическое распространение, особенно заметное в северо-западных областях, включая Волынскую и Ровенскую области.

Фамилия Москвич

Следует отметить, что историческое происхождение многих украинских фамилий достигает времен, когда современные границы и политические ассоциации еще не существовали. Поэтому носители фамилии Москва в Украине являются частью древнего славянского наследия, а не результатом более поздних миграционных процессов.

Ранее "Телеграф" писал, сколько людей в Украине с фамилией Русских.