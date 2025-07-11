Эта фамилия друга Путина популярна в Украине: проверьте ее

Больше людей живет в Киеве

Фамилия Лукашенко распространена в Украине. Для большинства украинцев эта фамилия автоматически вызывает мнения о друге Владимире Путине Александре Лукашенко — белорусском президенте, который поддерживает агрессию против Украины и предоставляет свою территорию для российских войск.

"Телеграф" расскажет об этой фамилии подробнее. Вы будете удивлены, когда узнаете, что оно действительно означает, сколько людей живет в Украине.

Согласно данным портала "Рідні", фамилия Лукашенко раскинулась по всей территории Украины, но наибольшая концентрация наблюдается в Киеве — 453 носителя с 4713 в целом по стране. В целом, эта фамилия занимает 936-е место среди наиболее распространенных фамилий в Украине.

Фамилия Лукашенко в Украине

Что означает фамилия

Фамилия Лукашенко имеет древние славянские корни и происходит от имени Лукаш (Лука), что означает "светлый" или "тот, кто приносит свет". Суффикс "-энко" характерен для украинских фамилий и указывает на принадлежность к роду или происхождению.

Исторически имя Лука было популярно среди православных славян, поскольку связано с апостолом Лукой — автором одного из Евангелий и Деяний апостолов. Поэтому фамилии типа Лукашенко, Лукашевич, Лукашук формировались столетиями.

Варианты этой фамилии встречаются в разных формах по всей Украине: Лукашенко, Лукашевич, Лукашук, Лукашов. Каждый из этих вариантов имеет региональные особенности и отражает диалектные отличия украинского языка в разных областях.

Ранее "Телеграф" писал, сколько людей имеет фамилию "Москвич" в Украине.