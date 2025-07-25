Анна, с Днем ангела тебя! Самые лучшие открытки и теплые слова в стихах на 25 июля

Пожелайте близкому человеку счастливой судьбы и удачи

В пятницу, 25 июля, согласно церковному календарю, почитается святая Анна — мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Она считается покровительницей всех женщин и матерей, особенно тех, кто носит ее нежное имя.

Имя Анна происходит из древнееврейского языка и на украинском означает "милая" или "милосердная". "Телеграф" подготовил душевные поздравления с днем ангела Анны в стихах и красивые открытки, чтобы вы могли легко выразить свои теплые пожелания близкому человеку.

Именины Анны 2025: красивые открытки и стихи

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Восхитительная Анна!

Будь счастливой постоянно,

Наслаждайся каждым днем.

Пусть мечта приходит в дом.

Обнимают пусть родные,

Планы сбудутся большие.

Пусть всегда тебе везет —

В миг любой, и круглый год!

Поздравляю тебя, Анна!

Будь загадочной, желанной.

Пусть успехи подрастут,

Море счастья принесут.

Пусть живется позитивно,

Обожают все активно.

Добрый ангел за плечом

Помогает пусть во всём!

Будь всегда счастливой, Анна,

Будь красива и желанна.

Чтоб везло тебе во всём,

Да всё больше с каждым днем.

Чтоб ни капли не грустила,

Чтоб судьба озолотила,

Чтобы были у тебя

Только верные друзья!

Напомним, что в эту пятницу украинцы отмечают народный праздник Анну Летнюю. Мы рассказывали, что нельзя делать сегодня 25 июля, чтобы не покинула удача.