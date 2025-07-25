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Анна, с Днем ангела тебя! Самые лучшие открытки и теплые слова в стихах на 25 июля

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
День святой Анны 25 июля 2025 года
День святой Анны 25 июля 2025 года. Фото Freepik

Пожелайте близкому человеку счастливой судьбы и удачи

В пятницу, 25 июля, согласно церковному календарю, почитается святая Анна — мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Она считается покровительницей всех женщин и матерей, особенно тех, кто носит ее нежное имя.

Имя Анна происходит из древнееврейского языка и на украинском означает "милая" или "милосердная". "Телеграф" подготовил душевные поздравления с днем ангела Анны в стихах и красивые открытки, чтобы вы могли легко выразить свои теплые пожелания близкому человеку.

Именины Анны 2025: красивые открытки и стихи

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Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

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Восхитительная Анна!

Будь счастливой постоянно,

Наслаждайся каждым днем.

Пусть мечта приходит в дом.

Обнимают пусть родные,

Планы сбудутся большие.

Пусть всегда тебе везет —

В миг любой, и круглый год!

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Поздравляю тебя, Анна!

Будь загадочной, желанной.

Пусть успехи подрастут,

Море счастья принесут.

Пусть живется позитивно,

Обожают все активно.

Добрый ангел за плечом

Помогает пусть во всём!

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Будь всегда счастливой, Анна,

Будь красива и желанна.

Чтоб везло тебе во всём,

Да всё больше с каждым днем.

Чтоб ни капли не грустила,

Чтоб судьба озолотила,

Чтобы были у тебя

Только верные друзья!

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Напомним, что в эту пятницу украинцы отмечают народный праздник Анну Летнюю. Мы рассказывали, что нельзя делать сегодня 25 июля, чтобы не покинула удача.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Церковный праздник #День Анны