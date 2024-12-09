Анны, поздравляем! Красивые картинки и открытки с Днем ангела

Теплые картинки станут хорошим способом поздравить Анн

В понедельник, 8 декабря, согласно новоюлианскому календарю День ангела отмечают женщины, по имени Анна. Ранее праздник приходился на 22 декабря.

Имя Анна является одним из самых популярных в Украине. Оно возникло от древнееврейского женского имени Ханна, что означает "храбрая", "милосердная", "благотворительная". Впервые это имя можно было увидеть в Библии, ведь так называлась мама Девы Марии и бабушка Иисуса Христа.

Анна вместе с мужем Иоакимом много лет мечтали о детях. Супруги пообещали Господу отдать ребенка в храм для служения ему. Вскоре ангел предстал перед Анной и сообщил, что скоро она станет мамой.

Так и вышло. Анна родила дочь, которую назвали Марией. Когда девочке исполнилось 3 года, родители отдали ее в Иерусалимский храм. Таким образом, Мария посвятила свою жизнь Богу.

По случаю праздника "Телеграф" собрал теплую подборку картинок и открыток. Присылайте родным, близким, знакомым, которых зовут Анна и поздравляйте их с именинами.

Картинки с Днем ангела Анны 2024

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