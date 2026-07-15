Когда День семьи в Украине 2026. Празднуем ли его в июле

В этот день позвоните родным

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День идеальной семьи – неофициальный праздник, посвященный семейным ценностям, взаимопониманию и теплым отношениям между близкими людьми. В этот день нет статуса государственного праздника в большинстве стран.

Несмотря на название, День идеальной семьи не означает, что существует некий единственный "правильный" образ семьи. Напротив, идеальной считают семью, где люди могут быть собой, помогают друг другу и проходят через трудности вместе.

Когда в Украине отмечают День семьи

В Украине собственный День семьи отмечают 15 мая. Этот праздник совпадает с Международным днем семьи, начатым Организацией Объединенных Наций в 1993 году. Его цель – привлечь внимание общества к роли семьи, проблем, с которыми могут сталкиваться семьи.

Семья. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Стоит отметить, что 15 мая — это не тот же праздник, что День идеальной семьи 18 июля. Они имеют разное происхождение и разные акценты. Украинский День семьи является частью международной инициативы ООН, в то время как День идеальной семьи носит более неформальный характер.

В День идеальной семьи принято благодарить родных за поддержку, звонить по телефону тем, кто далеко, или делать небольшие приятные сюрпризы. Для многих это повод не создавать картинку "идеальной семьи", а обратить внимание на реальные отношения – умение слушать, прощать и быть рядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается День дедушки. Поздравить дедушек можно будет уже в июле.