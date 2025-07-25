Анно, з Днем ангела тебе! Найкращі листівки та теплі слова у віршах на 25 липня

Побажайте близькій людині щасливої долі та удачі

У п’ятницю, 25 липня, згідно з церковним календарем, вшановується свята Анна — мати Діви Марії та бабуся Ісуса Христа. Вона вважається покровителькою всіх жінок і матерів, особливо тих, хто має її ніжне ім’я.

Ім’я Анна походить із давньоєврейської мови та українською означає "мила" або "милосердна". "Телеграф" підготував душевні привітання з днем ангела Анни у віршах та красиві листівки, щоб ви могли легко висловити свої теплі побажання близькій людині.

Іменини Анни 2025: красиві листівки та вірші

Хай Анну ангел захищає від тривог,

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для Анни в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Анно, вітає!

Бажаєм, щоб мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце, щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел-покровитель!

Нагадаємо, що цієї п’ятниці українці відзначають народне свято Анну Літню. Ми розповідали, що не можна робити сьогодні 25 липня, щоб не залишила удача.