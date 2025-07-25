Анно, з Днем ангела тебе! Найкращі листівки та теплі слова у віршах на 25 липня
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Побажайте близькій людині щасливої долі та удачі
У п’ятницю, 25 липня, згідно з церковним календарем, вшановується свята Анна — мати Діви Марії та бабуся Ісуса Христа. Вона вважається покровителькою всіх жінок і матерів, особливо тих, хто має її ніжне ім’я.
Ім’я Анна походить із давньоєврейської мови та українською означає "мила" або "милосердна". "Телеграф" підготував душевні привітання з днем ангела Анни у віршах та красиві листівки, щоб ви могли легко висловити свої теплі побажання близькій людині.
Іменини Анни 2025: красиві листівки та вірші
Хай Анну ангел захищає від тривог,
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для Анни в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Анно, вітає!
Бажаєм, щоб мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце, щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел-покровитель!
Нагадаємо, що цієї п’ятниці українці відзначають народне свято Анну Літню. Ми розповідали, що не можна робити сьогодні 25 липня, щоб не залишила удача.