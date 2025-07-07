Сильнейшая молитва на День прощения: что сказать 7 июля, чтобы пришло благополучие

Сегодня — прекрасный повод отпустить прошлое и начать все сначала

Ежегодно 7 июля во всем мире отмечают Всемирный день прощения — напоминание о том, что прощение — проявление силы, а не слабости. Праздник призван вдохновить людей отпускать обиды, чтобы с легким сердцем начать новый этап в своей жизни.

Праздник был основан христианами в 1994 году в Канаде. Первоначально он имел статус национального, однако со временем приобрел мировую известность и стал именоваться Всемирным днем прощения. Его цель — вдохновить людей на добрые поступки и избавиться от чувства вины.

В нынешней войне с россиянами украинцам сложно прийти к миру. И это справедливо, ведь за эти годы наши восточные соседи сделали и продолжают делать многое, что не заслуживает прощения. Однако все, что мы можем сделать в этот день, — это помолиться о благополучии и мире в наших домах и семьях близких людей.

"Телеграф" делится сильной молитвой о прощении, которая поможет получить поддержку высших сил на долгое время. Читайте эти слова, когда вам тяжело на душе. В них вы можете выразить свои мысли, чувства и благодарность за все то хорошее, что есть в вашей жизни.

Молитва о прощении, которая принесет мир и радость

Небесный Отче, в этот день примирения и прощения обращаюсь к Тебе с просьбой сохранить физическое и духовное здоровье мое и моих близких. Пусть Твоя благодать охватит наши сердца и рассеет все сомнения и тревоги. Даруй нам мудрость и силу видеть добро во всем вокруг и пройти этот год со спокойствием и уверенностью. Пусть любовь и согласие господствуют в наших душах, а Твой свет проводит нас сквозь тьму испытаний. Аминь.

Ранее сообщалось, что в этот понедельник выходит особенная "зеркальная" дата 07.07. "Телеграф" писал, что нельзя делать 7 июля, чтобы не притянуть к себе негатив.