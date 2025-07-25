Никогда не заваривайте этот чай второй раз – это опасно

Самые популярные в Украине – черный и зеленый

Чай является популярным напитком в Украине, он вкусный и обладает полезными свойствами. Однако некоторые виды категорически нельзя заваривать вторично.

Чай отличается по степени ферментации. Он бывает чёрный, зеленый, улун, белый. Наиболее популярные в Украине – черный и зеленый. При производстве черного чайный лист проходит почти полную ферментацию, а зеленый предполагает минимальную (0-15%).

Какой чай категорически не стоит заваривать повторно

Черный чай не предназначен для повторного заваривания. Он сразу отдает все антиоксиданты и полезные микроэлементы. Более того, танины, кофеин и фтор, остающиеся в чайном листе после первого заваривания, могут окисляться и образовывать вредные соединения. Также, если залить чай кипятком второй раз, в нем может содержаться избыточное количество фтора, что в больших дозах вредит организму.

Черный чай

Кроме того, если чай некачественный, при втором заваривании он может выделять алюминий. Также в дешевом чае часто есть искусственные ароматизаторы. При повторном нагревании они могут разлагаться на токсичные вещества и раздражать желудочно-кишечный тракт.

Также нельзя вторично заваривать чай в пакетиках – любого вида. Дело в том, что в среде уже заваренного чайного пакетика в тепле и влажности начинается процесс окисления и размножения бактерий и грибков.

Можно ли вторично заваривать зеленый чай

А вот зеленый чай можно заваривать несколько раз, если это качественный листовой чай. Однако есть несколько правил – в первый раз чай нужно настаивать не больше минуты, чтобы не отнять весь вкус и аромат. Следующие заваривания должны быть более продолжительными.

Зеленый чай

Ранее Телеграф рассказывал, почему чай в пакетиках несет вред для организма. Пакетики содержат чай самого низкого качества и "обогащают" ваш напиток микропластиком.