Как не переплачивать за покупки в "АТБ": украинка поделилась рабочим лайфхаком

Простое действие поможет избежать лишних затрат

Украинка поделилась способом не потратить лишние деньги в "АТБ". Иногда покупатели могут перепутать товар и не заметить на кассе, что платят больше — этого можно легко избежать.

Об этом рассказала пользователь соцсети Threads. Девушка отметила, что перед тем, как идти в "АТБ" смотрит товары на сайте, бросает их в корзину и видит сумму, которую должна заплатить.

Она положила в корзину товар на 500 гривен и пошла в магазин. Девушка взяла выбранные товары и на кассе оказалось, что цена — 670 гривен. Она заплатила, но сразу же на кассе проверила чек и заметила, что рыба среди ее покупок вместо 165 гривен, как указано на сайте, стоит 300 гривен. Внимательно изучив чек, она поняла, что перепутала рыбу — взяла семгу, а скидка была на форель.

"Мне говорят пойдите поменяйте, я возвращаюсь снова в тот отдел. И понимаю, что эта семга (много) лежит прямо в том месте, где ценник со скидкой. То есть не на своем месте, а я не рассматривала и взяла", — пишет покупательница.

Форели со скидкой не было, девушке вернули деньги. Однако человек, который спешит, или у него много товара, может не заметить переплаты.

Именно поэтому стоит сначала выбирать товар на сайте, чтобы понимать его стоимость. В этом случае, если она будет больше, покупатель сразу поймет, что что-то не так.

Как писал "Телеграф", кассир рассказала, почему в "АТБ" летом невозможно купить холодной воды. "Магазин для "алкашей", возмущаются в сети.