"Горячий" прием: дроны подожгли нефтяной терминал в Петербурге перед выступлением Путина (фото и видео)

Местные российские власти заявили о "сбитии" полусотни дронов

Российский Санкт-Петербург в ночь на 3 июня атаковали беспилотники. После многочисленных взрывов возник пожар на крупнейшем из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО "Петербургский нефтяной терминал".

Место пожара после атаки установил OSINT-анализ ASTRA. Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом якобы сбито 50 БПЛА.

Огонь после взрыва. Фото: t.me/exilenova

Геолокация места атаки. Фото: ASTRA

Место пожара на карте. Фото: ASTRA

Пылает в порту. Фото: ASTRA

Дым виден издалека. Фото: ASTRA

На основе многочисленных кадров пожара, которые россияне публикуют в сети, аналитики пришли к выводу, что горит "Петербургский нефтяной терминал". На кадрах можно увидеть, что огонь охватил территорию порта. Стоит отметить, что для защиты резервуаров россияне обтянули их антидроновыми сетями, однако это не помогло.

Картина просто эпическая. Фото: t.me/exilenova

Очагов горения — несколько. Фото: t.me/exilenova

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Сегодня в Петербурге должен выступать Путин

Примечательно, что 3 июня в городе должен пройти Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), на котором запланировано выступление главы РФ Владимира Путина. Также мероприятие должны были посетить и иностранные бизнесмены.

С 2016 года местом проведения ПМЭФ был конгрессно-выставочный центр (КВЦ) "Экспофорум" расположен по адресу: Петербургское шоссе, д. 64/1. Как подсчитала ASTRA, от атакованого нефтяного терминала до "Экспофорума" всего около 17 километров.

"Петербургский нефтяной терминал" — что о нем известно

Расстояние по прямой от ближайшей точки границы Украины до Санкт-Петербурга составляет около 800 км. АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Предприятие, основанное в 1995 году, расположено на территории Нефтеналивного района Ленинградского порта. Имеет значительную пропускную способность, достигающую 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в год. ПНТ признан предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения безопасности России.

Как сообщал "Телеграф", 30 мая беспилотники массированно атаковали город Таганрог Ростовской области России: после многочисленных взрывов возник пожар в районе порта. Также дроны посетили Краснодарский край, где атаковали нефтебазу.