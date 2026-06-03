Что означает таинственная буква "К" в названии "Эпицентр". Владелец раскрыл секрет

Было 800 вариантов имени для будущего мегапопулярного магазина

Популярный строительный гипермаркет "Эпицентр" мог бы иметь совсем другое название. Основатели выбрали именно это, но добавили в название букву "К".

О том, как выбирали название для будущего магазина, рассказывает сайт rau.ua. Когда в 2003 году строили первый строительный гипермаркет, владельцы компании Александр и Галина Герега дали задачу маркетологам создать название для будущей сети.

Им предоставили 800 вариантов, среди которых были "Строймарт", "Стройбуд" и другие подобные названия. Однако ни одно не пришлась по душе учредителям и между сотрудниками компании устроили конкурс на лучшее название. Один из них предложил "Эпицентр". По словам Александра Гереги, это было "то, что нужно".

Однако для владельцев было важное количество букв в названии – одной не хватало. Тогда было принято интересное решение.

"Должно было быть девять букв. У Галины Федоровны (Гереги, – прим.) 9 августа день рождения, у меня 27-го, а 2+7 = 9. Я добавил еще одну. Буква "К" означает "команда". Вышло "Эпицентр К ", – рассказал в одном из интервью совладелец сети.

Что значит буква "К". Фото: rau.ua

Сейчас сеть торговых центров "Эпицентр" в Украине насчитывает около 70-75 крупных гипермаркетов. Это лидер в сегменте розничной торговли товарами для дома и ремонта.

На начало 2024 года компания имела 72 ТЦ "Эпицентр" и "Новая линия" в Украине. 9 было разрушено российскими войсками, оккупировано или временно закрыто из-за войны.

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