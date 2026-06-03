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Что означает таинственная буква "К" в названии "Эпицентр". Владелец раскрыл секрет

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Буква имеет тайный смысл Новость обновлена 03 июня 2026, 09:06
Буква имеет тайный смысл. Фото Коллаж "Телеграф"

Было 800 вариантов имени для будущего мегапопулярного магазина

Популярный строительный гипермаркет "Эпицентр" мог бы иметь совсем другое название. Основатели выбрали именно это, но добавили в название букву "К".

О том, как выбирали название для будущего магазина, рассказывает сайт rau.ua. Когда в 2003 году строили первый строительный гипермаркет, владельцы компании Александр и Галина Герега дали задачу маркетологам создать название для будущей сети.

Им предоставили 800 вариантов, среди которых были "Строймарт", "Стройбуд" и другие подобные названия. Однако ни одно не пришлась по душе учредителям и между сотрудниками компании устроили конкурс на лучшее название. Один из них предложил "Эпицентр". По словам Александра Гереги, это было "то, что нужно".

Однако для владельцев было важное количество букв в названии – одной не хватало. Тогда было принято интересное решение.

"Должно было быть девять букв. У Галины Федоровны (Гереги, – прим.) 9 августа день рождения, у меня 27-го, а 2+7 = 9. Я добавил еще одну. Буква "К" означает "команда". Вышло "Эпицентр К ", – рассказал в одном из интервью совладелец сети.

Магазин Эпицентр
Что значит буква "К". Фото: rau.ua

Сейчас сеть торговых центров "Эпицентр" в Украине насчитывает около 70-75 крупных гипермаркетов. Это лидер в сегменте розничной торговли товарами для дома и ремонта.

На начало 2024 года компания имела 72 ТЦ "Эпицентр" и "Новая линия" в Украине. 9 было разрушено российскими войсками, оккупировано или временно закрыто из-за войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поначалу называлась популярная платформа OLX. В этих трех буквах зашифровано определенное содержание.

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