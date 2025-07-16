Когда Цина — не о деньгах: сколько в Украине людей с самой рыночной фамилией

Все носители этой фамилии проживают в Закарпатье

Среди миллионов украинцев можно найти тысячи разных фамилий, но некоторые из них настолько редкие, что их носители могут быть перечислены буквально на пальцах. Именно к таким принадлежит уникальная фамилия Цена, которая сегодня встречается только у трех человек по всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные с сайта "Рідні".

Исторические корни этой фамилии уходят еще в XVII век. Одним из первых документированных носителей был Иван Цина, который упоминается в документах 1666 года. Он проживал на территории Полтавской области, в селе Старые Санжары. Такое давнее упоминание свидетельствует о том, что род этой фамилии имел постоянные позиции еще во времена казацкого времени.

На сегодня известно только о трех гражданах Украины, которые имеют эту необычную фамилию. Самыми распространенными именами среди них являются Вильгельм и Вера, что придает еще большую индивидуальность этому маленькому, но уникальному роду. Интересно, что все они живут в пределах Береговского городского совета в Закарпатье. Также встречается редкая составная форма этой фамилии – Голикова-Кун-Си-Цина, насчитывающая одного носителя.

Где живут носители необычной фамилии

Учитывая форму фамилии Цина, она может ассоциироваться со значимостью, стоимостью, ценностью, и это выглядит символически: ведь каждый человек с такой фамилией действительно является ценной частицей национальной истории.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, происходящих от озер и лесов.