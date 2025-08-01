Вас обманывают в супермаркетах: вот из-за чего вы покупаете несвежие продукты

Не нужно рисковать своим здоровьем

Продукты в магазине могут продавать просроченные. Как же этого избежать?

"Телеграф" расскажет, как выбрать быстро свежие продукты. Мы поделимся некоторыми лайфхаками при выборе товаров.

Основные правила безопасных покупок

Чтобы избежать приобретения некачественных продуктов, следует обращать особое внимание на условия хранения товаров. Самые свежие продукты обычно расположены в глубине полок, в то время как товары с кратчайшим сроком годности выставляют на передний план. К примеру, свежие молочные изделия ставят обратно, хлеб вниз, мясо кладут в холодильники.

Особенно важно тщательно проверять даты годности таких продуктов:

Хлеб и хлебобулочные изделия.

Молочная продукция.

Мясо и мясные изделия.

Рыба и морепродукты.

Как этого избежать

Всегда проверяйте дату производства и срок годности перед покупкой. Берите товары из глубины полки – там обычно лежат самые свежие продукты. Обратите внимание на внешний вид упаковки – повреждение может свидетельствовать о неправильном хранении. При малейших сомнениях отказывайтесь от покупки – здоровье дороже экономии.

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