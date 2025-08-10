Нестандартную рыбу выловили в Днепре: она могла попасть из Америки (видео)

Нос рыбы напоминает пасть крокодила

В Днепре местный рыбак выловил нестандартную рыбу. Ее обычно можно встретить только в Северной и Центральной Америке.

Речь идет о панцирнике, известного также как длинноносый гар. Его можно увидеть на видео пользователя "yatsenko_fisherman" в ТикТок.

Панцирник поражает своим внешним видом. Это крупная, удлиненная рыба с длинной узкой пастью, напоминающей челюсти хищника с острыми зубами, приспособленными для хватания добычи. Ее тело покрыто твердыми, ромбовидными чешуями, образующими своеобразный "панцирь" — от этого и происходит одно из ее названий. Окрас обычно оливково-зеленый или коричневый с темными пятнами, что помогает хищнику маскироваться в зарослях подводных растений.

Эта рыба считается хищником, который активно охотится на мелкую рыбу и может вытеснять местных обитателей водоемов.

Где живет

Длинноносый гар — житель рек, озер и заболоченных водоемов Северной и Центральной Америки. В природе он может достигать более 2 метров в длину и весить более 20 килограммов. Предки этой рыбы существовали еще миллионы лет назад.

Как панцирник попал в Днепр — пока неизвестно. Вероятно, рыбу могли выпустить аквариумисты, или же она сбежала из частного питомника.

