Эксперименты с наживкой помогли: на Харьковщине поймали огромную рыбу

Ее едва удержали

В Украине рыбаки продолжают вылавливать рыбу и хвастаться своими трофеями. Один из таких вытащил из воды карпа, который весит аж 12,5 килограмма.

Соответствующее видео опубликовал пользователь ТикТок "blind_kosiuk", или "незрячий рыболов". В течение рыбалки на озере Дружба, что на Харьковщине, автор видео экспериментировал с прикормкой, поэтому не понятно, на что именно "попался" почти 13-килограммовый карп.

На видео не виден сам процесс вылова, но видим, что этого карпа трудно держать в руках. После фотосессии карпа выпустили обратно в озеро.

Чем известна эта рыба

Карп — одна из самых известных пресноводных рыб в Европе и Азии. Его можно встретить в прудах, озерах, реках и даже декоративных водоемах. Рыбу также могут выращивать дома.

Он имеет крепкое, толстое тело, покрытое большими блестящими чешуями и может весить до 20 килограммов, при длине тела до 70 сантиметров. Заметим, что тело может иметь желто-зеленую, бронзовую или темно-коричневую окраску.

Карп

Но не стоит его путать с зеркальным карпом, который имеет гораздо меньше чешуи, а также с чешуйчатым и голым.

Кстати, карп считается одной из самых умных рыб среди пресноводных. Он хорошо ориентируется в водоеме, имеет прекрасную память и способен обучаться. Поэтому его непросто поймать — особенно более старших.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Житомирской области рыбак также выловил большого карпа.