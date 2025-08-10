Нестандартну рибу виловили в Дніпрі: вона могла потрапити з Америки (відео)

Ніс риби нагадує пащу крокодила

У Дніпрі місцевий рибалка виловив нестандартну рибу. Її зазвичай можна зустріти лише у Північній та Центральній Америці.

Йдеться про панцирника, відомого також як довгоносий гар. Його можна побачити на відео користувача "yatsenko_fisherman" в ТікТок.

Панцирник вражає своїм зовнішнім виглядом. Це велика, видовжена риба з довгою вузькою пащею, нагадує щелепи хижака з гострими зубами, пристосованими для хватання здобичі. Її тіло вкрите твердими, ромбоподібними лусками, що утворюють своєрідний "панцир" — від цього й походить одна з її назв. Забарвлення зазвичай оливково-зелене або коричнювате з темними плямами, що допомагає хижаку маскуватися у заростях підводних рослин.

Ця риба вважається хижаком, який активно полює на дрібну рибу й може витісняти місцевих мешканців водойм.

Де живе

Довгоносий гар — мешканець річок, озер та заболочених водойм Північної й Центральної Америки. У природі він може сягати понад 2 метрів завдовжки та важити понад 20 кілограмів. Предки цієї риби існували ще мільйони років тому.

Як панцирник потрапив у Дніпро — наразі невідомо. Імовірно, рибу могли випустити акваріумісти, або ж вона втекла з приватного розплідника.

