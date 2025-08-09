Вытаскивал час. В Киевской области рыбак выловил гигантского сома (фото, видео)

Мужчина 7 лет пытался побить собственный рекорд

В Яготине (Киевская область) рыбак поймал огромного сома. Человек провел целый час, чтобы вытянуть трофейную рыбу и затащить ее в лодку.

Соответствующими фото и видео поделился в соцсети фейсбук Игорь Одинец. Пойманный сом визуально весит около 20 килограммов, хотя точный вес рыбак пока не раскрывает. Этот улов стал для Игоря Одинца особым достижением, ведь мужчина пытался 7 лет побить собственный рекорд — отлов сома весом более 14 кг.

Точный вес пойманного сома мужчина пока не раскрывает. Он предлагает читателям самим угадать, сколько весит его трофей, хотя некоторые участники рыболовной группы уже знают настоящие цифры.

Рыбалка в Яготине поймал сома

"Такие рыбалки не забываются, полюбуйтесь и вы со мной. 1 час взвешивания, и трофей в лодке. 7 лет я не мог побить свой рекорд по сому в 14кг. и здесь благодаря напарнику Руслану Левченко мы это сделали. Вес угадайте) хотя некоторые из группы уже знают," — пишет мужчина.

Справка. Сом обычный может вырастать до значительных размеров – до 5 м в длину, а вес может достигать даже 300 кг. Впрочем, такие трофеи в украинских водоемах – настоящая редкость. Самый большой в истории задокументированный сом весил 230 кг.

